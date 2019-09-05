У Білорусі пояснили закриття кордону з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що закрив "наглухо" кордон з Україною через величезний "потік зброї". У Білорусі кажуть, що країна не закриває пункти пропуску з Україною, а навпаки, їх удосконалює та розвиває.

Держсекретар Радбезу Білорусі Станіслав Зась зазначив, що влада країни анонсувала посилення охорони на кордоні з Україною для недопущення нелегального ввезення зброї, пише "Інтрефакс-Україна".

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"Ми раді всім гостям, які приходять з добрими намірами", – сказав Зась. Однак держсекретар наголосив, що є й ті, хто приходить з "неправомірними намірами", саме проти них й укріплює кордон Білорусь.

Мінськ враховує ризики, які зараз є в Україні.

Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які хотіли б скористатися цією зброєю і отримати її. Ми повинні жорстко запобігати таким намірам. У нашу країну зброя потрапляти не повинна,

– заявив чиновник.

Зауважимо, що Державна прикордонна служба України фіксує зменшення кількості спроб незаконного переміщення зброї на кордоні України з Білоруссю.

Усього з початку 2019 року на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили майже 38 одиниць зброї. Це на понад 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україну.