Лукашенко назвав Україну "спільною бідою" Білорусі і ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна – це спільна проблема для його держави та Європейського Союзу. Водночас він попросив ЄС про підтримку для "стабілізації ситуації" в Україні.

Про це білоруський лідер заявив під час своєї зустрічі з главою представництва Євросоюзу в Білорусі Андреа Вікторін, повідомляє "Польське радіо".

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У нас з вами є одна спільна проблема, можна сказати, біда – це Україна. Я дуже добре знаю український народ і все те, що сьогодні відбувається в Україні, цей народ того не заслужив,

– заявив під час зустрічі Олександр Лукашенко.

Він також попросив Вікторін подати сигнал в Євросоюзі, що "країна потребує підтримки", відзначивши пропозицію Києву зблизитися з Європою, яка звучала раніше.

"Свого часу ЄС дала цій братній для нас країні та народові багато позитивних сигналів. Я прошу у вас про підтримку для стабілізації ситуації в Україні. Треба допомогти українському народові", – резюмував білоруський лідер.