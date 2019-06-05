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      Лукашенко тепло зустрів Кучму в Мінську

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      Кучма зустрівся з Лукашенком
      Кучма зустрівся з Лукашенком / AFP

      Представник тристоронньої контактної групи Леонід Кучма зустрівся із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Та5 червня відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо миру на Донбасі.

      Лідер Білорусі і другий президент України тепло привітали один одного, пише білоруський урядовий портал БЕЛТА.

      Читайте також: Зеленський повернув Кучму у Мінський процес: перша реакція Кремля

      Політики обговорили розвиток двосторонніх відносин з Україною. 

      Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще,
      – сказав Лукашенко.

      Зі свого боку, Кучма слова президента Білорусі оцінив і назвав "позитивним сигналом". Лукашенко додав, що таке оцінки – не лише його, а "більшої частини білорусів".


      Леонід Кучма зустрівся з Олександром Лукашенком/ Джерело: belta.by

      "Вони із задоволенням, не тільки політики, сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій тристоронньої контактній групі", – наголосив він.

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Замість Ірини Геращенко до складу ТКГ увійде Валерія Лутковська

      Що треба знати про Леоніда Кучму: відео

      Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Лукашенко Леонід Кучма Мінські домовленості Мінськ Новини Білорусі
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