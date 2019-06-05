Лукашенко тепло зустрів Кучму в Мінську

Представник тристоронньої контактної групи Леонід Кучма зустрівся із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Та5 червня відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо миру на Донбасі.

Лідер Білорусі і другий президент України тепло привітали один одного, пише білоруський урядовий портал БЕЛТА.

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Політики обговорили розвиток двосторонніх відносин з Україною.

Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще,

– сказав Лукашенко.

Зі свого боку, Кучма слова президента Білорусі оцінив і назвав "позитивним сигналом". Лукашенко додав, що таке оцінки – не лише його, а "більшої частини білорусів".



Леонід Кучма зустрівся з Олександром Лукашенком/ Джерело: belta.by

"Вони із задоволенням, не тільки політики, сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій тристоронньої контактній групі", – наголосив він.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський повернув другого президента Леоніда Кучму до участі в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Замість Ірини Геращенко до складу ТКГ увійде Валерія Лутковська.

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Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.