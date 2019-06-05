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      Лукашенко тепло встретил Кучму в Минске

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      Кучма встретился с Лукашенко
      Кучма встретился с Лукашенко / AFP

      Представитель трехсторонней контактной группы Леонид Кучма встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 5 июня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по миру на Донбассе.

      Лидер Беларуси и второй президент Украины тепло приветствовали друг друга, пишет белорусский правительственный портал БЕЛТА.

      Читайте также: Зеленский вернул Кучму в Минский процесс: первая реакция Кремля

      Политики обсудили развитие двусторонних отношений с Украиной.

      Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, – сказал Лукашенко.

      Со своей стороны, Кучма слова президента Беларуси оценил и назвал "позитивным сигналом". Лукашенко добавил, что такое оценки – не только его, а "большей части белорусов".


      Леонид Кучма встретился с Александром Лукашенко/ Источник: belta.by

      "Они с удовольствием, не только политики, восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя этой трехсторонней контактной группы", – подчеркнул он.

      Отметим, президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму к участию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Вместо Ирины Геращенко в состав ТКГ войдет Валерия Лутковская.

      Что надо знать о Леониде Кучме: видео

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Лукашенко Леонид Кучма Минские договоренности Минск Новости Беларуси
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