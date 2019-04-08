Лукашенко висловився про президентські вибори в Україні, кандидатів і дав пораду українцям

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про українські вибори і кандидатів у президенти. І хоч білоруський лідер заявив, що не надто прагне аналізувати ситуацію в Україні, все ж розповів, що думає про Порошенка і Зеленського.

Так, Лукашенко вважає, що у другому турі президентських виборів переможе чинний глава держави Петро Порошенко. Про це він розповів в інтерв’ю турецькому інформагентству Anadolu, передає Belta.

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Ніхто там нічого поки не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур ніхто не наважується передбачати. Я схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко,

– сказав Лукашенко.

Водночас, білоруський лідер відзначився гучним висловлюванням стосовно українських кандидатів у президенти. Він спочатку сказав, що не збирається займатися аналітикою і порівнювати обох кандидатів, а потім все ж розповів, що думає про обох.

"Одного я знаю дуже добре. Іншого я бачив лише в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу з життя: у нас з Порошенком був колись спільний друг – це Міхеїл Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, бувши президентом Грузії, конституцію змінив, ще щось – почали з народом жартувати. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і переховуватись в інших країнах. Щоб Порошенку не довелось залізати на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить все, щоб українці підтримали його на виборах", – наголосив Лукашенко.

Він також дав пораду українцям, які кажуть, що не мають за кого голосувати у другому турі президентських виборів.

Якщо нема за кого голосувати, то – і не треба. Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений. Українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок. Вони, вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. І весь час виходило навпаки,

– висловився Лукашенко.

На його думку, у такому разі українцям краще провести повторні вибори, щоб потім не шкодувати через те, що ризикнули і віддали свій голос не за того кандидата.

Зазначимо, що за підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.