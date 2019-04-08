18:00
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Лукашенко висловився про президентські вибори в Україні, кандидатів і дав пораду українцям

      7651 Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Getty images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про українські вибори і кандидатів у президенти. І хоч білоруський лідер заявив, що не надто прагне аналізувати ситуацію в Україні, все ж розповів, що думає про Порошенка і Зеленського.

      Так, Лукашенко вважає, що у другому турі президентських виборів переможе чинний глава держави Петро Порошенко. Про це він розповів в інтерв’ю турецькому інформагентству Anadolu, передає Belta.

      Читайте також: Безвіз і президентські вибори 2019: чи існує взаємозв'язок

      Ніхто там нічого поки не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур ніхто не наважується передбачати. Я схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко,
      – сказав Лукашенко.

      Водночас, білоруський лідер відзначився гучним висловлюванням стосовно українських кандидатів у президенти. Він спочатку сказав, що не збирається займатися аналітикою і порівнювати обох кандидатів, а потім все ж розповів, що думає про обох.

      "Одного я знаю дуже добре. Іншого я бачив лише в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу з життя: у нас з Порошенком був колись спільний друг – це Міхеїл Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, бувши президентом Грузії, конституцію змінив, ще щось – почали з народом жартувати. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і переховуватись в інших країнах. Щоб Порошенку не довелось залізати на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить все, щоб українці підтримали його на виборах", – наголосив Лукашенко.

      Він також дав пораду українцям, які кажуть, що не мають за кого голосувати у другому турі президентських виборів.

      Якщо нема за кого голосувати, то – і не треба. Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений. Українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок. Вони, вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. І весь час виходило навпаки,
      – висловився Лукашенко.

      На його думку, у такому разі українцям краще провести повторні вибори, щоб потім не шкодувати через те, що ризикнули і віддали свій голос не за того кандидата.

      Зазначимо, що за підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

       

       

      blog_ava
      Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
      сьогодні
      57898
      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      сьогодні , 18:01 Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      Інна Жолобович 2
      Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      сьогодні , 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      Станіслав Безушко 80
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      684
      Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      сьогодні , 17:01 Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      Повернись живим 272
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сьогодні , 16:35 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 820
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук