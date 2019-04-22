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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Лукашенко привітав Зеленського із перемогою на президентських виборах

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      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Getty Images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України, побажавши "міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу".

      За результатами екзит-полів, лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,5% голосів. ЦВК продовжує підрахунок голосів, та вже очевидно, що перемогу здобув Зеленський. Опрацювавши 96,39% бюлетенів, відомо, що за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,17% виборців, за Петра Порошенка – 24,5%.

      Читайте також: У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України

      Лукашенко зазначив, що країни не тільки продовжать, а й поглиблять співпрацю. Також висловив сподівання, що Зеленський як президент буде ефективним та сприятиме "процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди", йдеться у його заяві.

      "Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв'язки білорусів і українців. Підтверджую, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", – сказав Лукашенко. 

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

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      Теги: Новини політики Новини України Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини Білорусі
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