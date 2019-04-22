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      Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины, пожелав "крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа".

      По результатам экзит-полов, лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. ЦИК продолжает подсчет голосов, и уже очевидно, что победу одержал Зеленский. Проработав 96,39% бюллетеней, известно, что за Владимира Зеленского во втором туре проголосовало 73,17% избирателей, за Петра Порошенко – 24,5%.

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      Лукашенко отметил, что страны не только продолжат, но и углубят сотрудничество. Также выразил надежду, что Зеленский как президент будет эффективным и будет способствовать "процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия", говорится в его заявлении.

      "С удовольствием отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно является закаленные общей историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и хорошим другом", – сказал Лукашенко.

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
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