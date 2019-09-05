В Беларуси объяснили закрытие границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за огромного "потока оружия". В Беларуси говорят, что страна не закрывает пункты пропуска с Украиной, а наоборот, их совершенствует и развивает.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась отметил, что власть страны анонсировала усиление охраны на границе с Украиной для недопущения нелегального ввоза оружия, пишет "Интрефакс-Украина".

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"Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями", – сказал Зась. Однако госсекретарь подчеркнул, что есть и те, кто приходит с "неправомерными намерениями", именно против них и укрепляет границу Беларусь.

Минск учитывает риски, которые сейчас есть в Украине.

Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые хотели бы воспользоваться этим оружием и получить его. Мы должны жестко предотвращать такие намерения. В нашу страну оружие попадать не должно,

– заявил чиновник.

Заметим, что Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе Украины с Беларусью.

В целом с начала 2019 на границе с Беларусью пограничники обнаружили почти 38 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.