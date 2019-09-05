10:08
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, 4 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Беларуси объяснили закрытие границы с Украиной

      320 Читати новину українською
      В Беларуси объяснили закрытие границы с Украиной
      В Беларуси объяснили закрытие границы с Украиной / Фото из социальных сетей

      Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за огромного "потока оружия". В Беларуси говорят, что страна не закрывает пункты пропуска с Украиной, а наоборот, их совершенствует и развивает.

      Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась отметил, что власть страны анонсировала усиление охраны на границе с Украиной для недопущения нелегального ввоза оружия, пишет "Интрефакс-Украина".

      Читайте также: Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС

      "Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями", – сказал Зась. Однако госсекретарь подчеркнул, что есть и те, кто приходит с "неправомерными намерениями", именно против них и укрепляет границу Беларусь.

      Минск учитывает риски, которые сейчас есть в Украине.

      Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые хотели бы воспользоваться этим оружием и получить его. Мы должны жестко предотвращать такие намерения. В нашу страну оружие попадать не должно,
      – заявил чиновник.

      Заметим, что Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе Украины с Беларусью.

      В целом с начала 2019 на границе с Беларусью пограничники обнаружили почти 38 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 20 человек, среди них дети
      сегодня
      4502
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Оружие Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 09:04 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 448
      Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      сегодня , 08:40 Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      Блог Медіа 191
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      4 сентября , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      930
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня , 07:14 Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      Світлана Попова 2070
      Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      4 сентября , 22:00 Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2919
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук