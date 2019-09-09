Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией

Мировые СМИ не обошли вниманием масштабный обмен пленными между Россией и Украиной: событие называют знаковым и не исключают возможного "потепления" в дальнейших отношениях между двумя странами. Какие позитивные и противоречивые моменты обмена видят на Западе – в обзоре иноСМИ.

Какую цену может иметь обмен?

ВВС называет этот обмен долгожданным, а также отмечает – есть надежда, что напряжение между двумя странами-соседями уменьшится.

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Поздравляя украинцев в аэропорту, президент Владимир Зеленский сказал: "Мы должны сделать все шаги, чтобы завершить эту ужасную войну". Российские чиновники в свою очередь отметили, что прогресс в направлении освобождения узников имеет важное значение для "улучшения атмосферы урегулирования украинского кризиса".

Переговоры по чрезвычайно чувствительному вопросу проходили в полной тайне, причем как украинские, так и российские чиновники подчеркивали: любые утечки могут сорвать обмен.

Россия до сих пор не раскрыла фамилии заключенных, которых освободила Украина. Первые встречи с ними не были публичными. В Украине же сцена была совсем другой: освобожденные Россией пленные встретились со своими родными в киевском аэропорту "Борисполь". Сразу их окружила пресса. Тогда же был обнародован список из 35 заключенных, освобожденных Кремлем.



Родные пленных ждут встречи с ними / 24 канал

Так, в Украину вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. Украинский режиссер Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам тюрьмы в 2015 году якобы за "планирование террористических актов в Крыму" также прибыл домой. Он считался политическим узником номер один в России.

Среди уволенных издание упоминает также Романа Сущенко (украинского журналиста, задержанного в Москве в 2016 году за "проведением шпионских действий"), Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых обвиняли в боевых действиях на стороне чеченских повстанцев в первой войне в Чечне 90-х годах.

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Самым значительным и наиболее противоречивым лицом, которое Украина направила в Россию, является Владимир Цемах, который был командиром противовоздушной обороны боевиков так называемой "ДНР". Цемах – лицо, интересующее расследование под руководством Нидерландов по сбитому в 2014 году над Украиной рейсу MH17, в результате чего погибли 298 человек.

ВВС подробно объясняет, почему его включение в список является противоречивым. Хотя он сейчас и не является подозреваемым в деле, международные прокуроры хотели бы, чтобы он остался в Украине, чтобы они могли задать ему дополнительные вопросы. На прошлой неделе они призвали власти Украины не позволять ему ехать в РФ. Однако решением суда Цемаха освободили из-под стражи.



Родители пленных благодарят Зеленского / 24 канал

Обмен пленными может быть началом лучших отношений с Москвой – но не все это приветствуют, пишет Der Spiegel.

Зеленский лично поздравил всех 35 освобожденных узников на выходе из самолета в аэропорту "Борисполь". Все популярные украинские СМИ транслировали это в прямом эфире и назвали обмен "историческим".

Москва же показала другую картину. Пока в Киеве приветствовали возвращение соотечественников, государственный вещатель РФ "Россия 24" выехал из аэропорта "Внуково" едва ли не сразу, как освобожденные российские заключенные вынесли свои вещи из самолета. Журналисты взяли лишь комментарии у Кирилла Вышинского, руководителя украинского филиала российского информагентства "РИА Новости", которого обвиняли в госизмене.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже сказал, что они рады, что граждане России вернулись домой. Однако он не назвал ни одного имени.

Реакции на крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией за два года вряд ли могут быть различными. Киев показывает, насколько важен этот день для Зеленского. Это – его первый большой внешнеполитический успех после более ста дней на посту. В апреле он пообещал освободить заключенных, особенно два десятка моряков.

Президент Украины заплатил высокую цену за возможность привезти домой хотя бы 35 человек. Он не только помиловал 12 российских пленных (у других – гражданство Украины или других государств, – "24"), но и отправил Владимира Цемаха в Россию.

Не вдаваясь в подробности, Зеленский сказал, что это все "сложно". В Киеве нидерландские следователи могли поговорить с Цемахом. Насколько ценными были его заявления, пока непонятно.

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Теперь же Цемаха вряд ли удастся "достать" из России. Москва пытается торпедировать расследование катастрофы МН17 и снова выдвигает новые версии дела. Также она может распространить отдельную гипотезу о роли Цемаха в процессе, который должен начаться в марте 2020 года в Нидерландах.

Издание заключает, что Зеленский поставил судьбу пленных и их родственников выше роли этого свидетеля.

Это называют "решением сердца", из-за которого украинского президента сейчас критикуют со стороны Нидерландов, родственников погибших, а также – представителей украинских патриотических кругов. Семьи моряков и других украинских политзаключенных, однако, благодарны Зеленскому за это решение.

Канцлер Германии Ангела Меркель называет это "знаком надежды" в возможном дальнейшем решении конфликта между Украиной и Россией. Но этот обмен пленными может быть лишь "первым шагом", как пояснил Зеленский. В российских тюрьмах до сих пор находится около 250 украинцев, а на Донбассе продолжают стрелять.

Цель – улучшение связей между странами?

Financial Times отмечает: обмен пленными после месяцев напряжения было расценено как исходный пункт для новых переговоров по решению пятилетнего конфликта между двумя странами.

Держа флаг военно-морского флота Украины, родители моряков, арестованных в ноябре 2018 года, собралась в киевском аэропорту "Борисполь", чтобы поздравить своих сыновей, которые прилетели только в 13:30. Украинские СМИ вели прямую трансляцию с места события, показывая эмоции всех присутствующих, включая президента Украины Зеленского.

"Я поздравляю всех с возвращением наших героев... Я имел разговор с Владимиром Путиным, мы договорились о первом этапе прекращения войны", – цитирует издание президента Украины.

Обмен пленными рассматривается как "потепление" в усилиях по возобновлению мирных переговоров между Москвой и Киевом, отношения которых погрузились в кризис в 2014 году.

НАТО, в частности, приветствовал обмен пленными как "шаг в правильном направлении" и призвал Россию выполнить все свои обязательства по Минскими договоренностями о прекращении кризиса в Украине.

Однако один момент показывает, насколько сложными и расходящимися будут любые дальнейшие переговоры. И этим Зеленский вызвал беспокойство у западных стран. Речь идет об освобождении под залог пророссийского боевика Цемаха. Инициатива рассматривается с подозрением со стороны некоторых стран Центральной и Восточной Европы, которые убеждены: Путину не следует доверять.



Олег Сенцов встретился с дочерью / 24 канал

Al-Jazeera называет обмен пленными шагом, который может уменьшить напряжение между Украиной и Россией.

Тут же приводят слова Владимира Зеленского, который оценил первый с 2017 года обмен как первый шаг к прекращению войны на востоке Украины и возвращения аннексированного Москвой Крыма.

Издание также выделяет освобождение Владимира Цемаха, которого обвиняли в участии в войне на Донбассе на стороне промосковских боевиков. В Нидерландах опасаются, что это может поставить под угрозу расследование катастрофы МН17 и назвали этот жест Зеленского "разочарованием".

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что обмен пленными может стать "хорошим шагом вперед к нормализации [отношений]".

Профессор сравнительной политики Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отметил изданию, что обмен заключенными может помочь уменьшить напряжение между двумя странами.

Однако нормализация двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не вернула оккупированный Крым и без стабильного прекращения огня на востоке страны,

– уточнил он.

Первый шаг к завершению войны

The Guardian отмечает: этот обмен – самый масштабный с начала конфликта на Донбассе. Издание подчеркивает эмоциональность сцены встречи освобожденных украинцев с семьями на взлетно-посадочной полосе.

"Мы сделали все, что обещали", – цитирует The Guardian Зеленского.

Однако он отметил, что надеется, что обмен – это лишь первый шаг в укреплении усилий для достижения мира на разорванном войной востоке Украины.

Обмен пленными – это главный триумф внутренних дел для Зеленского. Комик, который не имел политического опыта, пришел к власти в начале этого года после обещания вернуть украинских пленных домой из российских тюрем.

Издание пишет также о реакции на обмен президента США Дональда Трампа. "Россия и Украина просто поменяли много заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", – написал он в Twitter.

В российском министерстве иностранных дел заявили, что исторический обмен заключенными стал результатом переговоров между Путиным и Зеленским.

В отличие от своих предшественников, администрация Зеленского продемонстрировала разумный подход и готовность идти на компромиссы,

– заявили там.

А российский государственный телеканал "Россия 24" назвал обмен "долгожданным и радостным событием".

Стеф Блок, министр иностранных дел Нидерландов выразил разочарование относительно решения освободить Цемаха. Позже Нидерланды подтвердили, что будут требовать его экстрадиции. Хотя российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила: Россия сделает Цемаха доступным для международных следователей.

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"По состоянию на этот момент Россия скрывает подозреваемого в убийстве 298 гражданских лиц", – написал в Twitter Христо Грозев, сотрудник веб-сайта расследовательской журналистики Bellingcat, который отслеживал перемещения ракеты "Бук" из России в Украину.

Здесь издание предоставляет объяснения главы СБУ Ивана Баканова, по словам которого, Россия угрожала остановить переговоры об обмене пленными, если Киев откажется отдать Цемаха.

Требование Москвы включить Цемаха в списки является подтверждением его участия в сбитии MH17,

– сказал Баканов.

Украина также освободила Кирилла Вышинского, которого обвиняли в государственной измене, но освободили под залог в прошлом месяце. Вышинский заявил, что намерен вернуться в Киев, чтобы "доказать свою невиновность".

Олег Сенцов призвал Зеленского работать над тем, чтобы вернуть домой десятки других украинцев, которые до сих пор находятся в российских тюрьмах.



ИноСМИ называют момент встречи заключенных с родными сверхэмоциональным / 24 канал

Как пишет The New York Times, после пяти лет жестокого конфликта, который был разожжен Россией на востоке Украины, двое отстраненных соседей обменяли десятки узников. И президент Украины оценил это как "первый шаг к завершению войны".

Но пока есть мало признаков того, что Путин, который строит свое все более автократичное правления вокруг призывов к русскому национализму, готов прекратить поддерживать пророссийских боевиков. Он также категорически исключил любую возможность возвращать Крым.

При этом NYT вспоминает: Украина и Россия раньше обменивались пленными, но в этих обменах были преимущественно военные, захваченные на востоке Украины. А почти все, кого обменяли на этот раз, не имели ничего общего с боями и были скорее заложниками, чем заключенными.

Однако пленные, освобожденные Украиной, включали одну личность, которое было глубоко вовлечено в войну: Владимир Цемах. Голландские чиновники заявили, что глубоко сожалеют о его включении в список "под давлением Российской Федерации". Следователи считают, что Цемах мог бы предоставить инсайдерскую информацию о том, кто именно сбил пассажирский самолет МН17 в 2014 году и по чьему приказу.

Политолог Владимир Фесенко отметил изданию, что российский лидер хотел показать некоторую гибкость в том, что он назвал "новым этапом большой игры Путина с Западом".

Эксперт добавил, что это может быть "просто тактический шаг, чтобы настроить Зеленского на более тесную кооперацию" и заставить его рассмотреть российские требования, которые ранее Киев отверг как неприемлемые. Среди них – прямые переговоры напрямую с боевиками и предоставление автономии тем восточным регионам, которые они контролируют.

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Приветствуя самолет, перевозивший освобожденных Россией украинцев в Киев, Зеленский выразил надежду, что теперь удастся оживить "мертвые мирные соглашения", заключенные в Минске в 2015 году.

Мы знаем, что делать дальше. Как видите, мы не просто говорим, мы имеем результаты. Далее мы будем работать над возвращением всех наших заложников и будем продолжать работать в рамках минского процесса по разграничению сил,

– цитирует издание украинского лидера.

Зеленский также хочет улучшить "кислые" отношения с Россией. Обмен заключенными стал первым дипломатическим переворотом президентства Зеленского – таким образом он выполнил первое значительное обещание предвыборной кампании.

Но, в отличие от Путина, авторитарного лидера, который не сталкивается с серьезной внутренней оппозицией, Зеленский должен противостоять бурному демократическому обществу и защищаться от обвинений в "сдаче" России.



Кого обменяла Украина / 24 канал