Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією

Світові медіа не оминули увагою масштабний обмін полоненими між Росією та Україною: подію називають знаковою та не виключають можливого "потепління" у подальших відносинах між двома країнами. Які позитивні та суперечливі моменти обміну бачать на Заході – в огляді іноЗМІ.

Яку ціну може мати обмін?

ВВС називає цей обмін довгоочікуваним, а також зазначає – є сподівання, що напруга між двома країнами-сусідами зменшиться.

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Вітаючи українців в аеропорту, президент Володимир Зеленський сказав: "Ми повинні зробити всі кроки, щоб завершити цю жахливу війну". Російські чиновники своєю чергою зазначили, що прогрес у напрямку звільнення в'язнів має важливе значення для "покращення атмосфери врегулювання української кризи".

Переговори щодо надзвичайно чутливого питання проходили в повній таємниці, причому як українські, так і російські чиновники підкреслювали: будь-які витоки можуть зірвати обмін.

Росія досі не розкрила прізвища ув'язнених, яких звільнила Україна. Перші зустрічі з ними не були публічними. В Україні ж сцена була зовсім іншою: звільнені Росією полонені зустрілися зі своїми рідними в київському аеропорту "Бориспіль". Одразу їх оточила преса. Тоді ж було оприлюднено список з 35 в'язнів, звільнених Кремлем.



Рідні полонених чекають на зустріч з ними / 24 канал

Так, в Україну повернулися 24 українських моряки, захоплених Росією у листопаді 2018 року. Український режисер Олег Сенцов, якого засудили до 20 років в’язниці у 2015 році за нібито "планування терористичних актів у Криму" також прибув додому. Він вважався політичним в'язнем номер один в Росії.

Серед звільнених видання згадує також Романа Сущенка (українського журналіста, затриманого у Москві у 2016 році за "проведенням шпигунських дій"), Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, яких звинувачували у бойових діях на боці чеченських повстанців у першій війні Чечні у 90-х роках.

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Найзначнішою та найбільш суперечливою особою, яку Україна направила до Росії, є Володимир Цемах, який був командиром протиповітряної оборони бойовиків так званої "ДНР". Цемах – особа, що цікавить розслідування під керівництвом Нідерландів щодо збитого у 2014 році над Україною рейсу MH17, в результаті чого загинули 298 осіб.



ВВС детально пояснює, чому його включення до списку є суперечливим. Хоча він наразі і не є підозрюваним у справі, міжнародні прокурори хотіли б, щоб він залишився в Україні, щоб вони могли задати йому додаткові запитання. Минулого тижня вони закликали владу України не дозволяти йому їхати до РФ. Однак рішенням суду Цемаха звільнили з-під варти.



Батьки полонених дякують Зеленському / 24 канал

Обмін полоненими може бути початком кращих відносин з Москвою – але не всі це вітають, пише Der Spiegel.

Зеленський особисто привітав усіх 35 звільнених в’язнів на виході з літака в аеропорту "Бориспіль". Усі популярні українські ЗМІ транслювали це в прямому ефірі та назвали обмін "історичним".

Москва ж показала іншу картину. Поки в Києві вітали повернення співвітчизників, державний мовник РФ "Росія 24" виїхав з аеропорту "Внуково" ледь не одразу, як звільнені російські в'язні винесли свої речі з літака. Журналісти взяли лише коментарі Кирила Вишинського, керівника української філії російського інформагентства "РИА Новости", якого звинувачували у держзраді.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков пізніше сказав, що вони раді, що громадяни Росії повернулися додому. Однак він не назвав жодного імені.

Реакції на найбільший обмін полоненими між Україною та Росією за два роки навряд чи можуть бути різними. Київ показує, наскільки важливий цей день для Зеленського. Це – його перший великий зовнішньополітичний успіх після понад ста днів на посаді. У квітні він пообіцяв звільнити в'язнів, особливо два десятки моряків.

Президент України заплатив високу ціну за можливість привезти додому хоча б 35 осіб. Він не лише помилував 12 російських полонених (у інших – громадянство України або інших держав, – "24"), але й відправив Володимира Цемаха до Росії.

Не вдаючись у подробиці, Зеленський сказав, що це все – "складно". У Києві нідерландські слідчі могли поговорити із Цемахом. Наскільки цінними були його заяви, наразі незрозуміло.

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Тепер же Цемаха навряд чи вдасться "дістати" із Росії. Mосква намагається торпедувати розслідування катастрофи МН17 і знову висуває нові версії справи. Також вона може поширити окрему гіпотезу про роль Цемаха у процесі, який повинен розпочатися в березні 2020 року в Нідерландах.

Видання підсумовує, що Зеленський поставив долю полонених та їх родичів понад роллю цього свідка.

Це називають "рішенням серця", через яке українського президента зараз критикують з боку Нідерландів, родичів загиблих, а також – представників українських патріотичних кіл. Родини моряків та інших українських політв’язнів, однак, вдячні Зеленському за це рішення.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель називає це "знаком надії" у можливому подальшому вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Але цей обмін полоненими може бути лише "першим кроком", як пояснив Зеленський. У російських в'язницях досі перебуває близько 250 українців, а на Донбасі продовжують стріляти.

Мета – покращення зв’язків між країнами?

Financial Times зазначає: обмін полоненими після місяців напруження було розцінено як вихідний пункт для нових переговорів щодо вирішення п'ятирічного конфлікту між двома країнами.

Тримаючи прапор військово-морського флоту України, батьки моряків, заарештованих у листопаді 2018 року, зібралася в київському аеропорту "Бориспіль", щоб привітати своїх синів, які прилетіли лише о 13:30. Українські ЗМІ вели живу трансляцію з місця події, показуючи емоції усіх присутніх, зокрема президента України Зеленського.

"Я вітаю всіх із поверненням наших героїв… Я мав розмову з Володимиром Путіним, ми домовилися про перший етап припинення війни", – цитує видання президента України.

Обмін полоненими розглядається як "потепління" в зусиллях з відновлення мирних переговорів між Москвою та Києвом, відносини яких занурилися в кризу у 2014 році.

НАТО, зокрема, привітав обмін полоненими як "крок у правильному напрямку" і закликав Росію виконати всі свої зобов'язання за Мінськими домовленостями щодо припинення кризи в Україні.

Однак один момент показує, наскільки складними та розбіжними будуть будь-які подальші переговори. І цим Зеленський викликав занепокоєння західних країн. Йдеться про звільнення під заставу проросійського бойовика Цемаха. Ініціатива розглядається з підозрою з боку деяких країн Центральної та Східної Європи, які переконані: Путіну не слід довіряти.



Олег Сенцов зустрівся з донькою / 24 канал

Al-Jazeera називає обмін полоненими кроком, який може зменшити напругу між Україною та Росією.

Тут же наводять слова Володимира Зеленського, який оцінив перший з 2017 року обмін як перший крок до припинення війни на сході України та повернення анексованого Москвою Криму.

Видання також виокремлює звільнення Володимира Цемаха, якого звинувачували в участі у війні на Донбасі на боці промосковських бойовиків. У Нідерландах побоюються, що це може поставити під загрозу розслідування катастрофи МН17 та назвали цей жест Зеленського "розчаруванням".

Президент Росії Володимир Путін своєю чергою заявив, що обмін полоненими може стати "гарним кроком вперед до нормалізації [відносин]".

Професор порівняльної політики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зазначив виданню, що обмін в'язнями може допомогти зменшити напругу між двома країнами.

Однак нормалізація двосторонніх відносин неможлива до тих пір, поки Росія не повернула окупований Крим і без стабільного припинення вогню на сході країни,

– уточнив він.

Перший крок до завершення війни

The Guardian зазначає: цей обмін – наймасштабніший з початку конфлікту на Донбасі. Видання підкреслює емоційність сцени зустрічі звільнених українців з родинами на злітно-посадковій смузі.

"Ми зробили все, що обіцяли", – цитує The Guardian Зеленського.

Однак він зазначив, що сподівається, що обмін – це лише перший крок у посиленні зусиль для досягнення миру на розірваному війною сході України.

Обмін полоненими – це головний тріумф внутрішніх справ для Зеленського. Комік, який не мав політичного досвіду, прийшов до влади на початку цього року після обіцянки повернути українських полонених додому з російських в'язниць.

Видання пише також про реакцію на обмін президента США Дональда Трампа. "Росія та Україна просто поміняли багато ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!", – написав він у Twitter.

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що історичний обмін в'язнями став результатом переговорів між Путіним та Зеленським.

На відміну від своїх попередників, адміністрація Зеленського продемонструвала розумний підхід та готовність іти на компроміси,

– заявили там.

А російський державний телеканал "Росія 24" назвав обмін "довгоочікуваною і радісною подією".

Стеф Блок, міністр закордонних справ Нідерландів, висловив розчарування щодо рішення звільнити Цемаха. Пізніше Нідерланди підтвердили, що будуть вимагати його екстрадиції. Хоча російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила: Росія зробить Цемаха доступним для міжнародних слідчих.

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"Станом на цей момент Росія приховує підозрюваного у вбивстві 298 цивільних осіб", – написав у Twitter Христо Грозев, співробітник веб-сайту розслідувальної журналістики Bellingcat, який відслідковував переміщення ракети "Бук" з Росії в Україну.

Тут видання надає пояснення очільника СБУ Івана Баканова, за словами якого, Росія погрожувала зупинити переговори про обмін полоненими, якщо Київ відмовиться здати Цемаха.

Вимога Москви включити Цемаха до списку є підтвердженням його участі у збитті MH17,

– сказав Баканов.

Україна також звільнила Кирила Вишинського, якого звинувачували у державній зраді, але звільнили під заставу минулого місяця. Вишинський заявив, що має намір повернутися до Києва, щоб "довести свою невинність".

Олег Сенцов закликав Зеленського працювати над тим, щоб повернути додому десятки інших українців, які досі перебувають у російських в'язницях.



ІноЗМІ називають момент зустрічі в'язнів з рідними надемоційним / 24 канал

Як пише The New York Times, після п'яти років жорстокого конфлікту, який був розпалений Росією на сході України, двоє відсторонених сусідів обміняли десятки в'язнів. І президент України оцінив це як "перший крок до завершення війни".

Але наразі є мало ознак того, що Путін, який будує своє все більш автократичне правління навколо закликів до російського націоналізму, готовий припинити підтримувати проросійських бойовиків. Він також категорично виключив будь-яку можливість повертати Крим.

При цьому NYT згадує: Україна і Росія раніше обмінювалися полоненими, але в цих обмінах були переважно військові, захоплені на сході України. А майже всі, кого обміняли цього разу, не мали нічого спільного з боями і були більше заручниками, ніж ув'язненими.

Однак полонені, звільнені Україною, включали одну особу, яка була глибоко втягнута у війну: Володимир Цемах. Голландські чиновники заявили, що глибоко шкодують про його включення до списку "під тиском Російської Федерації". Слідчі вважають, що Цемах міг би надати інсайдерську інформацію про те, хто саме збив пасажирський літак МН17 у 2014 році і за чиїм наказом.

Політолог Володимир Фесенко зазначив виданню, що російський лідер хотів показати певну гнучкість у тому, що він назвав "новим етапом великої гри Путіна із Заходом".

Експерт додав, що це може бути "просто тактичний крок, щоб налаштувати Зеленського на більш тісну кооперацію" і змусити його розглянути російські вимоги, які раніше Київ відкидав як неприйнятні. Серед них – прямі переговори України безпосередньо з бойовиками та надання автономії тим східним регіонам, які вони контролюють.

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Вітаючи літак, що перевозив звільнених Росією українців до Києва, Зеленський висловив сподівання, що тепер вдасться оживити "мертві мирні угоди", укладені в Мінську у 2015 році.

Ми знаємо, що робити далі. Як бачите, ми не просто говоримо, ми маємо результати. Далі ми будемо працювати над поверненням усіх наших заручників і продовжуватимемо працювати в рамках мінського процесу щодо розмежування сил,

– цитує видання українського лідера.

Зеленський також хоче покращити "кислі" відносини з Росією. Обмін в'язнями став першим дипломатичним переворотом президентства Зеленського – таким чином він виконав першу значну обіцянку передвиборчої кампанії.

Але, на відміну від Путіна, авторитарного лідера, який не стикається з серйозною внутрішньою опозицією, Зеленський повинен протистояти бурхливому демократичному суспільству і захищатися від звинувачень у "здачі" Росії.



Кого обміняла Україна / 24 канал