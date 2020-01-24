Законопроект о дезинформации не предусматривает заключения, – Бородянский

Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения. А что касается уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года зафиксировано 3 таких случая.

"Она (уголовная ответственность за дезинформацию) наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации. То есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это – дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", – пояснил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире "Еспресо.TV".

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Министр отметил, что документ в качестве наказания за дезинформацию предусматривает только общественно-полезные работы.

Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нету вывода – нету приговора,

– пояснил Бородянский.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о противодействии дезинформации, будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.

Законопроект о противодействии дезинформации: что известно

17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.

Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.

Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

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Критика законопроекта

Этот документ раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

В то же время представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по ряду положений законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ в период российской агрессии.