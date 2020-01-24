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      Законопроект о дезинформации не предусматривает заключения, – Бородянский

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      Законопроект о дезинформации не предусматривает заключения, заявил Бородянский / pravda.com.ua

      Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения. А что касается уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года зафиксировано 3 таких случая.

      "Она (уголовная ответственность за дезинформацию) наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации. То есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это – дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", – пояснил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире "Еспресо.TV".

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      Министр отметил, что документ в качестве наказания за дезинформацию предусматривает только общественно-полезные работы.

      Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нету вывода – нету приговора,
      – пояснил Бородянский.

      Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о противодействии дезинформации, будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.

      Законопроект о противодействии дезинформации: что известно

      • 17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.
      • Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.
      • Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.
      • Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

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      Критика законопроекта

      Этот документ раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

      В то же время представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по ряду положений законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ в период российской агрессии.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Российская пропаганда Журналисты Медиа СМИ Штрафы Криминальные новости Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский Законодательство Новости Украины Новости политики
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