Законопроєкт про дезінформацію не передбачає ув'язнення, – Бородянський
Законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.
"Вона (кримінальна відповідальність за дезінформацію) настає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації. Тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це – дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", – пояснив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі "Еспресо.TV".
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Міністр наголосив, що документ як покарання за дезінформацію передбачає лише суспільно-корисні роботи.
Щоб винести такий вирок, суд зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ. Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку – нема вироку,
– пояснив Бородянський.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації, матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.
Законопроєкт про протидію дезінформації: що відомо
- 17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.
- Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.
- Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.
- Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.
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Критика законопроєкту
Цей документ розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.
Водночас представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір висловив занепокоєння щодо низки положень законопроєкту про протидію дезінформації, спрямованого на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.