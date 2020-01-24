Законопроєкт про дезінформацію не передбачає ув'язнення, – Бородянський

Законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.

"Вона (кримінальна відповідальність за дезінформацію) настає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації. Тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це – дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", – пояснив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі "Еспресо.TV".

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Міністр наголосив, що документ як покарання за дезінформацію передбачає лише суспільно-корисні роботи.

Щоб винести такий вирок, суд зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ. Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку – нема вироку,

– пояснив Бородянський.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації, матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.

Законопроєкт про протидію дезінформації: що відомо

17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.

Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

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Критика законопроєкту

Цей документ розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

Водночас представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір висловив занепокоєння щодо низки положень законопроєкту про протидію дезінформації, спрямованого на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.