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      В ОБСЄ стривожені законопроєктом Мінкульту про дезінформацію

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      В ОБСЄ висловили стурбованість законопроектом Мінкульта про дезінформацію / fena.news

      В ОБСЄ стурбовані низкою положень нового законопроекту про дезінформацію, який нещодавно представив Мінкульт. Там наголошують, що держава не може порушувати свободу засобів масової інформації.

      Боротьба з дезінформацією не повинна відбуватись шляхом втручання в роботу ЗМІ. На цьому наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір, повідомляють на сайті ОБСЄ.

      Знайте більше: Представили законопроєкт про дезінформацію – як влада хоче карати ЗМІ за фейки

      Він зазначив, що чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечної інформації

      Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно здійснюватися за рахунок свободи ЗМІ, а також шляхом втручання держави в зміст ЗМІ і організацію журналістської діяльності в країні,
      – пояснив Дезір.

      Представник ОБСЄ наголосив, що закріплене в Конституції, ОБСЄ та міжнародних зобов’язаннях право на свободу слова має повністю дотримуватися.

      "Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для розвінчання неправдивої інформації та розвиток медіа-грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та мають першорядне значення для забезпечення доступу до достовірної інформації", – сказав він.

      Законопроєкт про протидію дезінформації – що це?17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

      Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

      Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

      Критика законопроєкту

      • Європейська федерація журналістів. В організації наголошують, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.
      • Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.
       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України ЗМІ ОБСЄ Медіа Міністерство культури, молоді та спорту Законодавство Новини політики
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