В ОБСЄ стривожені законопроєктом Мінкульту про дезінформацію

В ОБСЄ стурбовані низкою положень нового законопроекту про дезінформацію, який нещодавно представив Мінкульт. Там наголошують, що держава не може порушувати свободу засобів масової інформації.

Боротьба з дезінформацією не повинна відбуватись шляхом втручання в роботу ЗМІ. На цьому наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір, повідомляють на сайті ОБСЄ.

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Він зазначив, що чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечної інформації

Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно здійснюватися за рахунок свободи ЗМІ, а також шляхом втручання держави в зміст ЗМІ і організацію журналістської діяльності в країні,

– пояснив Дезір.

Представник ОБСЄ наголосив, що закріплене в Конституції, ОБСЄ та міжнародних зобов’язаннях право на свободу слова має повністю дотримуватися.

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для розвінчання неправдивої інформації та розвиток медіа-грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та мають першорядне значення для забезпечення доступу до достовірної інформації", – сказав він.

Законопроєкт про протидію дезінформації – що це?17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.



Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.



Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

Критика законопроєкту