23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликає усі телерадіоорганізації України дотримуватись законодавства під час програмування ефірів 23 лютого. Так званий "День захисника вітчизни" – радянське свято, яке в Україні не відзначають з 2014 року, відколи Росія-агресор напала на нашу країну.

Нацрада на своїй фейсбук-сторінці нагадала, що в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

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Цей Закон забороняє розповсюджувати і демонструвати в Україні аудіовізуальні твори, які популяризують чи пропагандують органи держави-агресора та їх окремі дії, що створюють позитивний образ працівників Росії, працівників радянських органів державної безпеки та виправдовують або визнають правомірною окупацію території України.

Тому ЗМІ мають пам'ятати про усі норми Закону, коли формуватимуть ефіри 23 лютого.

Законодавством передбачено недопущення трансляції і демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора,

– наголосили у Нацраді.

У Нацраді запевнили, що будуть ретельно моніторити ефіри ЗМІ і перевіряти, чи дотримують вони цих законодавчих вимог. У разі виявлення порушень регулятор каратиме медіа.

Чому Україна не відзначає 23 лютого? В Україні з 2014 року скасоване радянське свято День захисника Вітчизни, яке відзначали 23 лютого. Цей день асоціювали не лише як свято військових, а загалом як "чоловіче свято", на противагу "жіночому" 8 березня. У сучасній Росії 23 лютого прославляють її Збройні сили, радянську армію та військово-морський флот.



В Україні замість 23 лютого щорічно 14 жовтня відзнають День захисника України. Його головною метою є вшанування захисників незалежної України і зміцнення патріотичних настроїв в суспільстві.

Чому 23 лютого – не свято для України: дивіться відео