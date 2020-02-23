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      "Інтер" знову оскандалився: канал показав 23 лютого радянські пропагандистські фільми

      - Читать новость на русском
      "Інтер" показав радянські фільми 23 лютого, проігнорувавши заборону / "Радіо Свобода"

      Попри попередження від Нацради, український телеканал "Інтер" вранці 23 лютого у своєму ефірі все ж показав радянські фільми на військову тематику. Таким чином мовник відзначив так званий День захисника вітчизни. Цю дату святкували у колишньому радянському Союзі та всіляко вітають у сучасній Росії як день справжнього чоловіка.

      Більше того, на "Інтері" запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого.

      Радимо ознайомитися! 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

      "Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.

      Інтер, скандал, радянські фільми, 23 лютого, мовлення
      22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам" 

      22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.

      А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого. 

      Інтер, скандал, радянські фільми, 23 лютого, мовлення
      Які фільми та серіали демонстрували в ефірі "Інтера" 22 і 23 лютого 

      Що передувало цим подіям

      Ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

      Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків.

      "Також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора", – додали у Нацраді.

      Крім того, держорган пообіцяв моніторити ефіри мовників 23 лютого.

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      Які ще скандальні ефіри мав "Інтер"

      • З 2014 року телеканал "Інтер" критикують за засилля на ньому російськомовних фільмів та серіалів. Зокрема, свого часу тут частка російського контенту складала в середньому 11 годин 15 хвилин на добу. У вересні 2015 року керівник каналу Ганна Безлюдна заявила, що російські серіали є потрібними для українців через "схожу ментальність"
      • 31 грудня 2014 року у межах святкування Нового року на "Інтері" транслювали російську новорічну передачу "Парад зірок". Участь у програмі взяли артисти, які підтримали окупацію Криму –Йосип Кобзон, Олег Газманов, Валерія тощо. Подія одразу викликала хвилю обурення в українському суспільстві.
      • 21 лютого 2016 року в програмі "Подробиці тижня" відбулося включення з Майдану Незалежності. Під час ефіру люди вшановували Героїв Небесної Сотні, а журналіст телеканалу спілкувалася з родичами активістів, загиблих під час розстрілів. Однак креативний продюсер телеканалу "Інтер" Марія Столярова перервала прямий ефір словами російською "Давайте закінчуйте цю х**ню".
      • 19 вересня 2016 року в ефірі каналу в програмі "Подробиці" було показано сюжет про зустріч ієрархів УПЦ Московського патріархату з послами країн ЄС та США, хоча насправді такої зустрічі не було. Більше того, в "новині" мовилося, що представники релігійної організації скаржились на захоплення храмів.
         
      • У 2016 році телеканал "Інтер" став єдиним телеканалом, який відмовився підписувати акт про спільну позицію мовників, який регулюватиме висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ, щоб захистити дітей від додаткової травматизації.
         
      • 9 травня 2018 року у ефірі "Інтера" вийшов "святковий" концерт "Перемога. Одна на всіх". Під час цього дійства його ведучі Андрій Доманський і Анастасія Даугулє виголошували промови в стилі російської пропаганди. Зокрема, Доманський заявив: "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Скандал з Інтером Скандал ЗМІ Медіа Російська пропаганда
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