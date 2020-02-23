Кива, Бужанський і Рабінович привітали чоловіків з 23 лютого: обурливі заяви
Скандально відомі українські політики привітали чоловіків зі святом, яке держава не визнає. Річ, у тім, що 23 лютого – так званий "День захисника Вітчизни" – святкували у СРСР, а тепер святкують у Росії. Україна ж скасувала його ще у 2014 році.
Однак іншу думку стосовно цього має нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива. На своїй фейсбук-сторінці він розмістив картинку-вітання з червоною зіркою та написом "День червоної армії".
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Та пішли вони на х** зі своєю декомунізацією! Зі святом нас, чоловіки!
– написав Кива.
Його товариш по фракції Вадим Рабінович теж відзначився схожою риторикою. Він написав, що служив в армії, тому вважає 23 лютого своїм святом. Окрім того, він розмістив картинку із зображенням шашликів, на яких кетчупом "написана" цифра 23.
"Слуга народу" Максим Бужанський теж у своєму телеграмі привітав чоловіків зі "святом".
"Я святкував, а тепер не святкую" – це дуже смішно. І "це день подарованих шкарпеток", – теж дуже смішно. Але, ми ж не про смішне! Зі святом, всіх, хто служив, і святкує!" – зауважив він.
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