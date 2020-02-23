Кива, Бужанский и Рабинович поздравили мужчин с 23 февраля: возмутительные заявления

Скандально известные украинские политики поздравили мужчин с праздником, который государство не признает. Дело в том, что 23 февраля – так называемый "День защитника Отечества" – праздновали в СССР, а теперь празднуют в России. Украина же отменила его еще в 2014 году.

Однако другое мнение относительно этого имеет нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива. На своей странице в фейсбук он разместил картинку-поздравления с красной звездой и надписью "День красной армии".

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Да пошли они на х** со своей декоммунизацией! С праздником нас, мужчины!

– написал Кива.

Его товарищ по фракции Вадим Рабинович тоже отличился похожей риторикой. Он написал, что служил в армии, поэтому считает 23 февраля своим праздником. Кроме того, он разместил картинку с изображением шашлыков, на которых кетчупом "написана" цифра 23.

"Слуга народа" Максим Бужанский тоже в своей телеграмме поздравил мужчин с "праздником".

"Я праздновал, а теперь не отмечаю" - это очень смешно. И "это день подаренных носков", – тоже очень смешно. Но, мы же не о смешном! С праздником, всех, кто служил и празднует!"– отметил он.

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