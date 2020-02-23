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      Кива, Бужанский и Рабинович поздравили мужчин с 23 февраля: возмутительные заявления

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      Кива, Рабинович и Бужанский поздравляют украинцев с 23 февраля / Коллаж 24 канала

      Скандально известные украинские политики поздравили мужчин с праздником, который государство не признает. Дело в том, что 23 февраля – так называемый "День защитника Отечества" – праздновали в СССР, а теперь празднуют в России. Украина же отменила его еще в 2014 году.

      Однако другое мнение относительно этого имеет нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива. На своей странице в фейсбук он разместил картинку-поздравления с красной звездой и надписью "День красной армии".

      Актуально: С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля

      Да пошли они на х** со своей декоммунизацией! С праздником нас, мужчины!
      – написал Кива.

      Его товарищ по фракции Вадим Рабинович тоже отличился похожей риторикой. Он написал, что служил в армии, поэтому считает 23 февраля своим праздником. Кроме того, он разместил картинку с изображением шашлыков, на которых кетчупом "написана" цифра 23.

      "Слуга народа" Максим Бужанский тоже в своей телеграмме поздравил мужчин с "праздником".

      "Я праздновал, а теперь не отмечаю" - это очень смешно. И "это день подаренных носков", – тоже очень смешно. Но, мы же не о смешном! С праздником, всех, кто служил и празднует!"– отметил он.

      Почему 23 февраля – не праздник для Украины: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Вадим Рабинович Максим Бужанский Илья Кива Российская пропаганда История
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