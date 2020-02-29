Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія

Американський фінансист Джордж Сорос неодноразово підтримував реформи в Україні та її геополітичне спрямування у бік Європи. Цим він привертає увагу Росії, яка через канали кума Путіна – Медведчука – лякає українців "соросятами". Що відомо про Джорджа Сороса і чи справді його діяльність шкодить Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Джоржа Сороса

Джордж Сорос народився 12 серпня 1930 року у столиці Угорщини – Будапешті. Його справжнє прізвище Шварц, але у 1936 році його сім'я змінила своє прізвище на угорський варіант Шорош.

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Освіта

У 1947 році Сорос переїхав до Англії. Там він вступив до Лондонської школи економіки й політичних наук. Водночас працював помічником менеджера на галантерейній фабриці.

Кар'єра і політична діяльність

У 1953 – 1956 роках працював у компанії Singer & Friedlander.

З 1956 по 1963 рік був брокером і фінансовим аналітиком у компанії Wetheim & Co.

Займався міжнародним арбітражем. Сорос заснував новий метод торгівлі – внутрішній арбітраж.

У 1967 році з капіталу фірми Arnhold & S.Bleichroeder у 100 тисяч доларів створив інвестиційний фонд з капіталом у 4 мільйони доларів.

У 1969 році був керівником і співвласником фонду Double Eagle.

У 1970 році створив інвестиційну компанію, яка згодом стала відомою як Quantum Group.

У 1988 році організував фонд в СРСР "Культурна ініціатива на підтримку науки, культури й освіти". Однак незабаром фонд був закритий, оскільки гроші використовувалися не за призначенням

16 вересня 1992 року заробив 1 мільярд доларів на падінні фунта стерлінга, через що отримав прізвисько "людина, яка розорила Банк Англії".



Джордж Сорос / Фото: DW

Особисте життя

Джордж Сорос був двічі одружений. З першою дружиною Енналізою Уітшак він прожив 23 роки, з другою – Сьюзан Вебер – 22.

Після розлучення зі Сьюзан мільярдер зустрічався з відомою зіркою бразильського телебачення Адріаною Феррейрою. Однак з латиноамериканською красунею він не одружився, і після розірвання стосунків вона подала на Сороса до суду. Жінка вимагала, щоб багатій виплатив їй 50 мільйонів доларів як компенсацію за домагання, моральну шкоду і побої.

У 2013 році Сорос одружився втретє – цього разу з 42-річною продавчинею БАДів і тренеркою з йоги Тамікою Болтон.



Джордж Сорос з дружиною Тамікою Болтон / Фото: Daily Mail

Статки

Станом на 2020 рік статки Сороса перевищують 8 мільярдів доларів, не рахуючи ті мільярди, які він передав своїм структурам. Мільярдер фінансує десятки різноманітних освітньо-культурних програм, проєктів і навіть цілі університети.

У 2006 році Сорос посідав 27 місце у списку найбагатших людей США. На той момент його доходи, за версією журналу Forbes, становили 8,7 мільярда доларів.

Зв'язок Сороса з Україною

Сорос підтримує реформи в Україні, а також фінансує активістів, громадських діячів та окремі організації.

Довідка. В Україні існує низка громадських організацій, які фінанасуються з-за кордону, – гранти від іноземних урядів або приватних осіб. До прикладу, Центр протидії корупції отримує грантові гроші від Державного департаменту США. Такі організації у своїй діяльності переважно спрямовані на Захід.

Проросійські та радикально налаштовані політики називають ці організації "грантоїдами", "грантожерами" чи "соросятами" через нібито особистий зв'язок зі Соросом. Такі політики наголошують, що підтримка реформ Соросом означає "зовнішнє управління" державою.

З новою силою заговорили про "соросят" після зміни влади в Україні, коли у Верховну Раду та Кабінет Міністрів прийшли багато нових людей з кіл громадських організацій.

Сорос і канал Медведчука

28 лютого телеканал ZIK під час телемарафону "Тхне Соросом" вирішив "розбиратися", хто такі "соросята". Гості обговорювали не лише персону Сороса, а і його вплив на країни світу та Україну. Меседж телемарафону простий – "соросята" – це люди, що фінансуються Соросом. Вони нібито зацікавлені у тому, щоб не досягти компромісу на сході України, а також "дають поради" президенту Володимиру Зеленському та його найближчому оточенню.

До прикладу, одна з цитат у новині на сайті ZIK про скандал довкола телемарафону:

Одні "соросята" створювали телеканал "Еспресо" та розпалювали війну, інші – стояли на Майдані та чинили опір "Беркуту"

Телеканал повторює риторику російських пропагандистів, що російсько-українську війну "розв'язала Україна", а Революція Гідності – це "спротив працівникам "Беркуту", які розстрілювали активістів.

Зауважимо, що телеканал ZIK юридично належать Тарасові Козаку, але фактично його контролює кум Путіна –Віктор Медведчук.

Скандали за участю Сороса