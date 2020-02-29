Джордж Сорос: что известно про американского финансиста, которого не любит Россия

Американский финансист Джордж Сорос неоднократно поддерживал реформы в Украине и ее геополитическое направление в сторону Европы. Этим он привлекает внимание России, через телеканалы кума Путина – Медведчука – пугает украинцев "соросятами". Что известно про Джорджа Сороса и действительно ли его деятельность вредит Украине – читайте в материале 24 канала.

Биография Джоржа Сороса

Джордж Сорос родился 12 августа 1930 года в столице Венгрии – Будапеште. Его настоящая фамилия Шварц, но в 1936 году его семья сменила свою фамилию на венгерский вариант Шорош.

Важно: Джордж Сорос и "соросята" украинской политики: кто и для чего манипулирует этим термином

Образование

В 1947 году Сорос переехал в Англию. Там он поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук. В то же время работал помощником менеджера на галантерейной фабрике.

Карьера и политическая деятельность

В 1953 – 1956 годах работал в компании Singer & Friedlander.

С 1956 по 1963 год был брокером и финансовым аналитиком в компании Wetheim & Co.

Занимался международным арбитражем. Сорос основал новый метод торговли – внутренний арбитраж.

В 1967 году из капитала фирмы Arnhold & S.Bleichroeder в 100 тысяч долларов создал инвестиционный фонд с капиталом в 4 миллиона долларов.

В 1969 году был руководителем и совладельцем фонда Double Eagle.

В 1970 году создал инвестиционную компанию, которая впоследствии стала известной как Quantum Group.

В 1988 году организовал фонд в СССР "Культурная инициатива в поддержку науки, культуры и образования". Однако вскоре фонд был закрыт, поскольку деньги использовались не по назначению.

16 сентября 1992 года заработал 1 миллиард долларов на падении фунта стерлинга, из-за чего получил прозвище "человек, который разорил Банк Англии".



Джордж Сорос / Фото: DW

Личная жизнь

Джордж Сорос был дважды женат. С первой женой Эннализой Уитшак он прожил 23 года, второй – Сьюзан Вебер – 22.

После развода со Сьюзан миллиардер встречался с известной звездой бразильского телевидения Адрианой Феррейрой. Однако на латиноамериканской красавице он не женился, и после разрыва отношений она подала на Сороса в суд. Женщина требовала, чтобы богач выплатил ей 50 миллионов долларов в качестве компенсации за домогательства, моральный ущерб и побои.

В 2013 году Сорос женился в третий раз – на этот раз с 42-летней продавщицей БАДов и тренере по йоге Тамикой Болтон.



Джордж Сорос с женой Тамикой Болтон / Фото: Daily Mail

Состояние

По состоянию на 2020 год состояние Сороса превышает 8 миллиардов долларов, не считая те миллиарды, которые он передал своим структурам. Миллиардер финансирует десятки различных образовательно-культурных программ, проектов и даже целые университеты.

В 2006 году Сорос занимал 27 место в списке самых богатых людей США. На тот момент его доходы, по версии журнала Forbes, составляли 8,7 миллиарда долларов.

Связь Сороса с Украиной

Сорос поддерживает реформы в Украине, а также финансирует активистов, общественных деятелей и отдельные организации.

Справка. В Украине существует ряд общественных организаций, которые финансируются из-за рубежа – гранты от иностранных правительств или частных лиц. К примеру, Центр противодействия коррупции получает грантовые деньги от Государственного департамента США. Такие организации в своей деятельности преимущественно направлены на Запад.

Пророссийские и радикально настроенные политики называют эти организации "грантоедами", "грантожерамы" или "соросятами" за якобы личную связь с Соросом. Такие политики отмечают, что поддержка реформ Соросом означает "внешнее управление" государством.

С новой силой заговорили о "соросятах" после смены власти в Украине, когда в Верховную Раду и Кабинет Министров пришло много новых людей из кругов общественных организаций.

Сорос и канал Медведчука

28 февраля телеканал ZIK во время телемарафона "Пахнет Соросом" решил "разбираться", кто такие "соросята". Гости обсуждали не только персону Сороса, но и его влияние на страны мира и Украину. Месседж телемарафона прост: "соросята" – это люди, финансируемые Соросом. Они якобы заинтересованы в том, чтобы не достичь компромисса на востоке Украины, а также "дают советы" президенту Владимиру Зеленскому и его ближайшему окружению.

К примеру, одна из цитат в новости на сайте ZIK о скандале вокруг телемарафона:

Одни "соросята" создавали телеканал "Эспрессо" и разжигали войну, другие – стояли на Майдане и сопротивлялись "Беркуту".

Телеканал повторяет риторику российских пропагандистов, что российско-украинскую войну "развязала Украина", а Революция Достоинства – это "сопротивление работникам "Беркута", которые расстреливали активистов.

Заметим, что телеканал ZIK юридически принадлежат Тарасу Козаку, но фактически контролируется кумом Путина – Виктором Медведчуком.

Скандалы с участием Сороса