"Звездный" коронавирус: кто из известных персон заболел

Короновирус нагло шагает по миру и уже начал поражать не только простых людей, но и ведущих политиков, звезд шоу-бизнеса и спорта.

Не боится только Трамп!

13 марта СМИ распространили шокирующее известие: первым мировым лидером, которого поразил коронавирус, стал президента Бразилии Жаира Болсонару. Якобы тест главы государства дал положительный результат, и его отправили в больницу для повторной проверки. На самом деле эта информация оказалась фейком, о чем Болсонару впоследствии лично написал в соцсетях.

Президент Бразилии поступил абсолютно правильно, потому что сделал тест и убедился, что здоров, после того, как коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря Фабио Вайнгартена. А вот его коллега – глава США Дональд Трамп почему медлит с тестированием. Хотя всего пять дней назад встречался с Болсонару и Вайнгартеном в своей резиденции во Флориде. Политики даже сделали совместное фото, которым американец похвастался в соцсетях.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Дерзкую безответственность Трампа можно объяснить не только характерной для него странностью, но и тем фактом, что ранее президент США называл коронавирус – "краткосрочной проблемой", и теперь ему, похоже, не очень хочется проходить тест, чтобы над ним не смеялись.

Обратите внимание! Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Зато сделали тест на коронавирус два других главы государства – премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Результаты оказались отрицательными, тем не менее оба политика проведут по две недели в карантине. Особенно это актуально для Трюдо, жена которого – Софи таки "подхватила" опасный вирус. Но Джастин продолжает работать – проводит брифинги и встречи в телефонном режиме или с помощью видеосвязи.



Джастін і Софія Трюдо / AFP

И депутаты, и генералы …

Между тем, в других странах Covid-19 уверенно взялся за политиков второго эшелона.

Хуже всего ситуация в Иране, где от коронавируса умерли дипломат Шейх уль-Ислам, член совещательного органа верховного лидера Ирана Али Хаменеи – Мохаммад Мирмохаммади и депутат парламента Фатима Рахбар. Также положительный результат показали тесты 23-х (!) народных избранников, заместителя министра здравоохранения Ираджи Харирчи и вице-президента по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар.

Вирусная "эпидемия" в Национальной Ассамблее Франции, где заболели сразу три депутата, могла перекинуться и на Верховную Раду Украины. Дело в том, что один из местных носителей вируса – Жан-Люк Рейтцер – встречался с украинским народным избранником Олегом Волошиным из фракции ОПЗЖ. Тот сам написал о встрече с французом в Facebook, но затем пост скрыл.

Когда же информация о Рейтцере в реанимации получила огласку, Волошин вынужден был обратиться к врачам. К счастью, его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Важная информация! Объявление пандемии и закрытие стран: каковы масштабы коронавируса

Не обошла беда и мировые военные структуры. НАТО подтвердил, что сразу три генерала из разных стран заболели Covid-19. В списке – командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика и руководитель штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина. 6 марта они встречались в немецком Висбадене на конференции по подготовке учений НАТО Defender Europe 20. И один из них, похоже, "поделился" вирусом с коллегами. Всего в форуме приняли участие 24 военных из высшего руководства армий стран НАТО и ЕС.

"Корона" в звездах

Смутил мир тревожной вестью популярный американский актер Том Хэнкс – он сообщил, что вместе с женой Ритой заболел коронавирусом. Супружеская пара сейчас находится в Австралии, домой, конечно, выехать не может, но Хэнкс уверяет, что местные эскулапы лечат их высококлассно.

Переживает из-за Covid-19 и еще один звездный актер Орландо Блум. Голливудский красавчик объявил в сети, съемки популярного сериала "Карнивал Роу" в Праге остановили из-за вспышки коронавируса, а сам он едет в США, где пройдет двухнедельный карантин.

Соревнования по вирусом

Коронавирус больно ударил по миру спорта, где спортсмены и болельщики много и активно контактируют. Отменены сотни соревнований, под угрозой даже Олимпиада и чемпионат Европы по футболу ... Организаторы и спонсоры несут огромные убытки ... Но хуже всего – в опасности люди.

Звездная болезнь: какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Первая известная жертва: еще в феврале умерла 23-летняя футболистка Ильхам Шейхи, которая 10 дней боролась с Covid-19.



Даниэле Ругани побеждает коронавирус / Eurosport

Настоящая эпидемий коронавируса – в итальянском футбольном клубе "Сампдория". Сначала заболел защитник Габбьядини, а через два дня к нему "присоединились" еще четверо игроков – Омар Колли, Альбин Экдаль, Мортен Торсби и Антонио Ла Гумина. Полкоманды! Вирус также выявлен и у врача Амедео Бальдра.

Что в других клубах? Сейчас с вирусом борятся футболисты немецкого "Ганновера" Яннес Хорн и Тимо Хюберс, итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Сразу трое больных в "Лестере", но их фамилии пока не называют. На днях к игрокам присоединился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. К счастью, все вышеупомянутые клубы сообщают, что их больные уже в безопасности, и вирус отступает. Но они проводят все нормативные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, в частности, составлены списки лиц, непосредственно контактировавших с игроками и тренером.

Между тем, за океаном на неопределенный срок приостановила матчи Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Причина – коронавирус обнаружили сразу у двух игроков команды "Юта" Руди Гобера и Донована Митчелла. В карантине сейчас находится и один из баскетбольных арбитров, ранее работавший на игре с участием "Юты", а теперь имеющий тревожные симптомы.