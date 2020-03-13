Оголошення пандемії і закриття країн: які масштаби коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня офіційно оголосила, що у світ таки прийшла глобальна пандемія коронавірусної інфекції COVID-19. У реальності це означає, що людство визнало поразку в зусиллях по утриманню хвороби в одній країні або в одному регіоні. Пандемія – це неконтрольоване поширення інфекції по всій нашій планеті.

Собственно, именно это мы и наблюдаем сейчас в США и Европе, а также в странах Ближнего Востока. Африка и Латинская Америка, я думаю, уже на подходе.

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В Китае эпидемию как будто удалось задавить – там каждый день сейчас фиксируют примерно по 20 новых заболевших. Месяц назад речь шла о тысячах. Однако Китай – это особый случай. Там правительство могло себе позволить отправить на карантин десятки миллионов людей. И не только отправить, но и заставить его соблюдать. Для этого были введена система жестоких наказаний для нарушителей.

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В Европе такая схема работать не будет – права человека (например, право на свободное передвижение) там все еще очень высоко ценятся. Взять и отменить их даже перед лицом вируса не так-то просто.

Поэтому в Европе народ бегает из одной демократической страны в другую, спасаясь от опасности подцепить коронавирус. Разумеется, именно таким образом вирус и распространяется.

Коронавирус в Италии

Италия оказалась в самой тяжелой ситуации. Местная система здравоохранения уже не справляется с наплывом больных, они лежат уже в коридорах больниц. Лечить людей часто тоже некому, так как врачи и сами болеют. Причем чаще, чем обычные люди, так как постоянно общаются с зараженными.



Коронавирус в Италии / Фото: InfoResist

Правительство страны в этой ситуации решило пойти на крайние меры. Вся Италия объявлена зоной карантина, людям запретили перемещаться между городами. Запрещены любые массовые мероприятия. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Людей просят не ходить на работу. Университеты, школы и детские сады не работают.

Понятно, что итальянцы пытаются копировать действия Китая. Но без жестокой полиции, без тотальной слежки и без полного коммунистического контроля эти меры могут остаться лишь на бумаге. Итальянцы – не самый дисциплинированный народ на свете.

Впрочем, Италия – это не единичный случай. Скорее всего, что-то подобное в ближайшие пару недель будет ждать и другие европейские страны –Германию, Испанию, Францию и далее по списку. Они готовятся, как умеют. Причем бедствие ожидается просто колоссальное.

Эпидемия в других странах

► Ангела Меркель на днях заявила, что в Германии коронавирусом могут заразиться до 70 процентов населения. Это означает, что умрут десятки, а то сотни тысяч.

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И я тут подчеркну: немцы обычно адекватно оценивают риски, едва ли можно сказать, что Меркель – истеричка и паникёр. Скорее, наоборот. Ради безопасности она даже отказалась проводить конференцию правящей партии ХДС. На этой конференции немецкие правоцентристы готовились выбрать преемника для самой Меркель, которая уже собирается на пенсию.



Ангела Меркель / Фото: GlobalLookPress

► Вероятно, что новости из Германии подтолкнули к решительным действиям президента США Дональда Трампа. Он издал распоряжение о приостановке на 30 дней авиасообщения не только с Германией и Италией, но и со всеми странами Шенгенской зоны.

Таким образом сложилась удивительная ситуация – человек из Украины слетать в Америку может, а вот из Швеции или Швейцарии уже нет. Обычно это как-то наоборот было.

Впрочем, нам с вами радоваться особо нечему. Список стран, с которыми закрыто авиасообщение, открытый – мы туда еще с легкостью можем попасть. Во-вторых, в самой Америке сейчас тоже повторяется итальянская история. Буквально за пару недель число зараженных в США подскочило с 5 или 7 тысяч до 1500. Десятки людей умерли.

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И самое неприятное – это то, что американская система платного здравоохранения оказалась неготова к эпидемии такого рода. В США живут десятки миллионов людей без медицинской страховки. Еще под сотню миллионов только с базовой страховкой. Эти люди просто не могут себе позволить диагностику и лечение от коронавируса – это многие тысячи долларов. Из-за этого даже заболевшие люди не идут к врачам, а заражают всех вокруг.

В результате Трамп сейчас думает, не сделать ли лечение от коронавируса бесплатным для всех? Иначе эта зараза будет гулять по безным районам страны, и так никуда и не уйдет.



Дональд Трамп / Фото: Brendan Smialowski/AFP

В Америке тоже начались отмены массовых мероприятий. Например, из-за пандемии на неопределенное время приостановлен баскетбольный чемпионат НБА. А в Нью-Йорке и в Чикаго отменили традиционные парады в честь Дня святого Патрика.

► В Японии все еще серьезнее. Там заявили о возможности отмены проведения летних олимпийских игр. Это прямое указание на то, что дела идут совсем плохо. Олимпийские игры не проводили только во время Мировых войн. Вот такого уровня у нас проблема.

Кого поражает коронавирус

Впрочем, пока коронавирус поражает, в основном, не молодых и бедных, а пожилых и богатых. Шанс его подцепить на круизном лайнере или в заграничной поездке намного выше, чем в поле или на заводе.

Самым, наверное, известным пациентом на этой неделе стал голливудский киноактер Том Хэнкс. Он признался, что вместе со своей женой Ритой Уилсон прошел обследование, которое дало положительный результат. Теперь вот будут лечиться, желаю им здоровья.



Том Хэнкс с женой / Фото: Robyn Beck / AFP

Масштабы коронавируса

Мировая экономика сейчас просто парализована ужасом. Котировки американских акций всего за один месяц потеряли 1/6 общей своей стоимости. Речь идет о многих триллионах долларов.

И это еще не конец. Мировые рынки, получая апокалиптические новости из Италии, узнавая о самоизоляции США, продолжают катиться вниз. Сейчас уже с уверенностью можно говорить, что 2020 год станет годом глобального экономического кризиса.

Оценить его масштабы пока очень сложно, но я думаю, что это будет как минимум повторение 2008 года, а то и похуже. Для Украины, правда, есть одна радость – цены на еду в мире очень быстро растут, а у нас с этим все в порядке. Можно даже будет разбогатеть.



Дезінфекція через коронавірус / Фото: РБК-Україна

Почему нельзя "расслабляться"

Но вообще-то я бы никому не советовал расслабляться. Приведу для этого два обоснования.

Первое – это слова одного из ведущих разработчиков вакцины от коронавируса британского биолога Ричарда Хатчета.

"Новый вирус оказался самой страшной болезнью, с которой я когда-либо сталкивался в моей карьере. Самое важное в этом вирусе – это сочетание вирулентности и способности вызывать тяжелые последствия или смерть. И мы не видели ничего подобного с 1918 года", – сказал он.



Ричард Хатчет / Фото: скріншот з відео

Ну и второе обоснование. Вирус, с которым мы имеем дело, похоже, оказался даже более коварным, чем все думали.

Новое исследование показало, что заразившийся человек, даже не испытывая никаких симптомов, может распространять болезнь не две недели, как считалось ранее, а пять недель.

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Это означает, что люди, отсидевшие 14 дней на карантине, и не показавшие признаков болезни, автоматически не могут считаться здоровыми. Для полной уверенности нужен карантин в пять недель. В мире сейчас такого нет нигде. Поэтому вполне вероятно, что людей с инфекцией во всем мире намного больше, чем все думают сейчас. И в этом сейчас - главная опасность. Будьте бдительны, мойте руки, не трогайте лицо и берегите себя!