Надзвичайний стан обов'язково буде, – радник Авакова

В Україні зараз розглядають питання про надзвичайний стан через коронавірус. Однак більшість нардепів виступають проти.

Радник Авакова Іван Варченко в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі заявив, що надзвичайний стан в Україні все одно обов'язково введуть.

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Він зазначив, що рішення про надзвичайний стан залежить від того, як ростиме захворюваність в Україні, а також від дій Верховної Ради та суспільства.

"Нам треба стати дорослішими і усвідомити, яка загроза насувається на Україну. Ми не маємо права мислити як молодий хлопчина, який думає, що це проблеми стариків, адже вони у зоні ризику", – розповів Варченко.

За його словами, позиція українського суспільства нагадує саме такого хлопця, як він й описав.

Надзвичайний стан обов'язково буде. Це лише питання часу,

– заявив радник Авакова.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим. Він може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Цей стан вводять при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, які призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



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