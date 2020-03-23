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      Чрезвычайное положение обязательно будет, – советник Авакова

      - Читати новину українською
      Иван Варченко / МВД

      В Украине сейчас рассматривают вопрос о чрезвычайном положении из-за коронавируса. Большинство нардепов выступают против.

      Советник Авакова Иван Варченко в эфире программы "После всего" на 24 канале заявил, что чрезвычайное положение в Украине все равно обязательно введут.

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      Он отметил, что решение о чрезвычайном положении зависит от того, как будет расти заболеваемость в Украине, а также от действий Верховной Рады и общества.

      "Нам надо стать взрослее и осознать, какая угроза надвигается на Украину. Мы не имеем права мыслить как молодой парень, который думает, что это проблемы стариков, ведь они в зоне риска", – рассказал Варченко.

      По его словам, позиция украинского общества напоминает именно такого парня, как он и описал.

      Чрезвычайное положение обязательно будет. Это лишь вопрос времени,
      – заявил советник Авакова.

      Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим. Он может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Это состояние вводят при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также создают угрозу жизни и здоровью граждан.


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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Чрезвычайное положение в Украине 2020 Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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