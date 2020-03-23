Чрезвычайное положение обязательно будет, – советник Авакова

В Украине сейчас рассматривают вопрос о чрезвычайном положении из-за коронавируса. Большинство нардепов выступают против.

Советник Авакова Иван Варченко в эфире программы "После всего" на 24 канале заявил, что чрезвычайное положение в Украине все равно обязательно введут.

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Он отметил, что решение о чрезвычайном положении зависит от того, как будет расти заболеваемость в Украине, а также от действий Верховной Рады и общества.

"Нам надо стать взрослее и осознать, какая угроза надвигается на Украину. Мы не имеем права мыслить как молодой парень, который думает, что это проблемы стариков, ведь они в зоне риска", – рассказал Варченко.

По его словам, позиция украинского общества напоминает именно такого парня, как он и описал.

Чрезвычайное положение обязательно будет. Это лишь вопрос времени,

– заявил советник Авакова.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим. Он может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Это состояние вводят при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также создают угрозу жизни и здоровью граждан.



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