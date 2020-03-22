У нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева обнаружили коронавирус

У народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус Covid-19. Он уже третий парламентарий, у которого диагностировали это заболевание.

Такую информацию обнародовал народный избранник из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграме.

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Коронавирус обнаружен у еще одного нардепа – Александра Лукашева из ОПЗЖ,

– пишет Гончаренко.

Накануне депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказывала УНИАН, что Лукашев сдавал тест на коронавирус.

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Кто такой Александр Лукашев? Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая имеет открытую пророссийскую позицию, а ее лидером является кум Путина – Виктор Медведчук. В Верховной Раде Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Важно! 22 марта в Украине обнаружили 26 новых случаев заболевания коронавируcом Covid-19, 20 из которых – в Киеве.

Коронавирус у народных депутатов: главное

Сергей Шахов

Народному депутату из группы "Доверие" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавируса еще 18 марта. Впоследствии коронавирус обнаружили и у его жены. Вероятно, вирусом они заразились в Италии, где отдыхали до 11 марта.

Сначала Шахов находился на самоизоляции и даже выходил в прямой эфир, чтобы рассказать о своем состоянии и ощущениях. Однако 21 марта нардепа госпитализировали в Александровскую клиническую больницу с диагнозом пневмония.

Сергей Вельможный

Инфицированным коронавирусом может быть и народный депутат Сергей Вельможный. С 21 марта он вместе с сыном находится в Александровской клинической больнице города Киева. У нардепа – симптомы болезни, но первый тест показал отрицательный результат. Поэтому Вельможный сдал анализы, которые должны окончательно подтвердить или опровергнуть наличие у него коронавируса.



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