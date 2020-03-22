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      У нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева виявили коронавірус

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      В Олександра Лукашева виявили коронавірус / zagittya.com

      У народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева виявили коронавірус Covid-19. Він вже є третім парламентарем, у якого діагностували це захворювання.

      Таку інформацію оприлюднив народний обранець з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

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      Коронавірус виявлений у ще одного нардепа – Олександра Лукашева з ОПЗЖ,
      – пише Гончаренко.

      Напередодні депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповідала УНІАН, що Лукашев здавав тест на коронавірус.

      https://t.me/oleksiihoncharenko/1228

      Хто такий Олександр Лукашев? Член партії "Опозиційна платформа – За життя", яка має відкриту проросійську позицію, а її лідером є кум Путіна – Віктор Медведчук. У Верховній Раді Лукашев займає пост першого заступника голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.

      Важливо! Станом на 22 березня в Україні виявили 26 нових випадків захворювання на коронавіруc, 20 з яких – у Києві. Загалом у нашій країні підтверджено 73 випадки Covid-19.

      Коронавірус у народних депутатів: головне

      • Сергій Шахов

      Народному депутату з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусу ще 18 березня. Згодом коронавірус виявили і в його дружини. Ймовірно, вірусом вони заразилися в Італії, де відпочивали до 11 березня.

      Спочатку Шахов перебував на самоізоляції та навіть виходив у прямий ефір, аби розповісти про свій стан і відчуття. Проте 21 березня нардепа госпіталізували в Олександрівську клінічну лікарню з діагнозом пневмонія.

      • Сергій Вельможний

      Інфікованим на коронавірус може бути і народний депутат Сергій Вельможний. З 21 березня він разом зі сином перебуває в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва. У нардепа – є симптоми хвороби, але перший тест показав негативний результат. Тому Вельможний здав аналізи, які мають остаточно підтвердити або спростувати наявність у нього коронавірусу.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя
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