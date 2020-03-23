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      Как на автомобиле добраться из Германии в Украину: инструкция

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      Сейчас немецко-польская граница для украинцев закрыта. Однако в Украину попасть все же можно. Для этого следует придерживаться определенных инструкций насчет пунктов пропуска и времени поездки.

      О путь домой украинцам, которые хотят на автомобиле вернуться из Германии, рассказали в фейсбуке Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

      Читайте также Польша создаст гуманитарный коридор для украинцев, возвращающихся из Германии

      Сейчас немецко-польская граница на въезд для граждан Украины закрыта.

      Единственный возможный путь добраться до Украины на автомобиле – это следовать таким инструкциям:

      • ехать по автобану Мюнхен-Зальцбург (А1). Пересекать немецко-австрийскую границу нужно только в пункте пропуска на автобане А1 Вальзерберг. Коридор будет действовать ежедневно с 17:00 по 01:00;
      • после этого следует направляться в пункт пропуска Никелсдорф (Австрия – Хедьешхалом (Венгрия). Здесь коридор будет работать с 21:00 по 05:00. Проезд разрешили только по маршруту, определенному венгерской стороной. Контролирует ситуацию полиция Венгрии;
      • дальше нужно ехать на пункт пропуска "Тиса" (Чоп – Загонь). Движение идет свободно, ограничений по украинским авто нет.

      Совет: по приезду на немецко-австрийскую границу иметь полный бак топлива и запасы еды. А также важно объяснить, что едете транзитом.

      Важно! С 20 марта Австрия ввела новый порядок пересечения границы. Из Германии въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не более, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения коронавирусом на немецком или английском языках. Однако у украинцев, которые транзитом движутся в Украину, такой медицинский сертификат требовать не будут.

      Зато при себе нужно иметь письмо от Чрезвычайного Посла Украины в Германии Андрея Мельника и Чрезвычайного Посла Украины в Австрии Александра Щербы к пограничникам. В нем дипломаты обращаются с просьбой содействовать украинцам в беспрепятственном транзите между странами. А также предоставляют объяснение относительно маршрута открытого гуманитарного транзитного коридора для украинцев.

      Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 тысяч 494 украинцев вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавируса. Однако многие украинцы остались на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, в Германии – 7.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское сообщение. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

      коронавірус правила
      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Транспорт Венгрия Австрия
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