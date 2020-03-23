Как на автомобиле добраться из Германии в Украину: инструкция

Сейчас немецко-польская граница для украинцев закрыта. Однако в Украину попасть все же можно. Для этого следует придерживаться определенных инструкций насчет пунктов пропуска и времени поездки.

О путь домой украинцам, которые хотят на автомобиле вернуться из Германии, рассказали в фейсбуке Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

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Сейчас немецко-польская граница на въезд для граждан Украины закрыта.

Единственный возможный путь добраться до Украины на автомобиле – это следовать таким инструкциям:

ехать по автобану Мюнхен-Зальцбург (А1). Пересекать немецко-австрийскую границу нужно только в пункте пропуска на автобане А1 Вальзерберг. Коридор будет действовать ежедневно с 17:00 по 01:00;

Пересекать немецко-австрийскую границу нужно только в пункте пропуска на автобане А1 Вальзерберг. Коридор будет действовать после этого следует направляться в пункт пропуска Никелсдорф (Австрия – Хедьешхалом (Венгрия). Здесь коридор будет работать с 21:00 по 05:00. Проезд разрешили только по маршруту, определенному венгерской стороной. Контролирует ситуацию полиция Венгрии;

Здесь коридор будет Проезд разрешили только по маршруту, определенному венгерской стороной. Контролирует ситуацию полиция Венгрии; дальше нужно ехать на пункт пропуска "Тиса" (Чоп – Загонь). Движение идет свободно, ограничений по украинским авто нет.

Совет: по приезду на немецко-австрийскую границу иметь полный бак топлива и запасы еды. А также важно объяснить, что едете транзитом.

Важно! С 20 марта Австрия ввела новый порядок пересечения границы. Из Германии въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не более, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения коронавирусом на немецком или английском языках. Однако у украинцев, которые транзитом движутся в Украину, такой медицинский сертификат требовать не будут.

Зато при себе нужно иметь письмо от Чрезвычайного Посла Украины в Германии Андрея Мельника и Чрезвычайного Посла Украины в Австрии Александра Щербы к пограничникам. В нем дипломаты обращаются с просьбой содействовать украинцам в беспрепятственном транзите между странами. А также предоставляют объяснение относительно маршрута открытого гуманитарного транзитного коридора для украинцев.

Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 тысяч 494 украинцев вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавируса. Однако многие украинцы остались на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, в Германии – 7.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии.

Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское сообщение. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала