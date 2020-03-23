Як автомобілем дістатися з Німеччини до України: інструкція

Наразі німецько-польський кордон для українців закритий. Однак в Україну потрапити все ж можна. Для цього слід дотримуватися певних інструкцій щодо пунктів пропуску та часу поїздки.

Про шлях додому українцям, які хочуть автомобілем повернутися з Німеччини, розповіли у фейсбуці Постійного представництва України при Раді Європи.

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Наразі німецько-польський кордон на в’їзд для громадян України закритий.

Єдиний можливий шлях дістатися України автомобілем – це слідувати таким інструкціям:

їхати автобаном Мюнхен – Зальцбург (А1). Перетинати німецько-австрійський кордон потрібно лише у пункті пропуску по автобану А1 Вальзерберг. Коридор діятиме щодня з 17:00 по 01:00 ;

(А1). Перетинати німецько-австрійський кордон потрібно лише у пункті пропуску по автобану А1 Вальзерберг. ; після цього слід прямувати до пункту пропуску Нікелсдорф (Австрія) – Хедьєшхалом (Угорщина) . Тут коридор працюватиме з 21:00 по 05:00 . Проїзд дозволили лише за маршрутом, визначеним угорською стороною. Контролює ситуацію поліція Угорщини;

. Тут коридор працюватиме . Проїзд дозволили лише за маршрутом, визначеним угорською стороною. Контролює ситуацію поліція Угорщини; далі потрібно їхати на пункт пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь). Рух йде вільно, обмежень щодо українських авто немає.

Порада: по приїзду на німецько-австрійський кордон мати повний бак палива та запаси їжі. А також важливо пояснити, що їдете транзитом.

Важливо! З 20 березня Австрія запровадила новий порядок перетину кордону. З Німеччини в'їхати зможуть лише ті, хто надасть медичну довідку, видану не більше, ніж 4 дні тому, про відсутність зараження на коронавірус німецькою чи англійською мовами. Однак в українців, які транзитом рухаються в Україну, такого медичного сертифіката не вимагатимуть.

Натомість при собі потрібно мати лист від Надзвичайного Посла України Андрія Мельника у Німеччині та Надзвичайного Посла України в Австрії Олександра Щерби до прикордонників. У ньому дипломати звертаються до них з проханням сприяти українцям у безперешкодному транзиті країнами. А також надають пояснення щодо маршруту відкритого гуманітарного транзитного коридору для українців.

Скільки українців повернулись з-за кордону?За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 тисяч 494 українців повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу. Однак багато українців залишились на карантині в різних країнах світу. Зокрема, у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, у Німеччині – 7.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу