В Великобритании люди из групп риска пойдут на принудительный карантин
Для сдерживания эпидемии коронавируса в Великобритании жителей из групп риска отправляют в принудительный карантин. Самоизолироваться просят примерно полтора миллиона британцев.
У Міністерстві охорони здоров'я Британії закликають людей з особливо високим ризиком зараження залишатися вдома.
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Посилення заходів безпеки для півтора мільйона британців прокоментував держсекретар з комунальних справ Роберт Дженрік.
Це потрібно, щоб захистити нашу державну систему охорони здоров'я і врятувати життя,
– зазначив Дженрік.
Кого просять залишатися вдома:
- людей з раком крові та кісткового мозку, муковісцидозом;
- пацієнтів, які перенесли операцію з пересадки органів.
Для них створять спеціальну гарячу лінію. Таким людям також організують доставку продуктів і ліків додому. Влада наголошує, що їм не можна ходити за покупками, гуляти або подорожувати.
Що відомо про коронавірус у Британії
- Станом на 23 березня у Британії зафіксували 5 тисяч 745 випадків зараження коронавірусом, 282 людини померли.
- Коронавірус виявили в Букінгемському палаці. Заразився помічник Єлизавети ІІ.
- У Британії також скасували навчання у школах, не працюють кінотеатри, спортзали, кафе та ресторани.
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