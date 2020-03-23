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      В Великобритании люди из групп риска пойдут на принудительный карантин

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      Для сдерживания эпидемии коронавируса в Великобритании жителей из групп риска отправляют в принудительный карантин. Самоизолироваться просят примерно полтора миллиона британцев.

      У Міністерстві охорони здоров'я Британії закликають людей з особливо високим ризиком зараження залишатися вдома.

      Читайте також У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину

      Посилення заходів безпеки для півтора мільйона британців прокоментував держсекретар з комунальних справ Роберт Дженрік.

      Це потрібно, щоб захистити нашу державну систему охорони здоров'я і врятувати життя,
      – зазначив Дженрік.

      Кого просять залишатися вдома:

      • людей з раком крові та кісткового мозку, муковісцидозом;
      • пацієнтів, які перенесли операцію з пересадки органів.

      Для них створять спеціальну гарячу лінію. Таким людям також організують доставку продуктів і ліків додому. Влада наголошує, що їм не можна ходити за покупками, гуляти або подорожувати.

      Що відомо про коронавірус у Британії

      • Станом на 23 березня у Британії зафіксували 5 тисяч 745 випадків зараження коронавірусом, 282 людини померли. 
      • Коронавірус виявили в Букінгемському палаці. Заразився помічник Єлизавети ІІ.
      • У Британії також скасували навчання у школах, не працюють кінотеатри, спортзали, кафе та ресторани.


      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Лечение Здоровье Коронавирус Covid-19 Великобритания
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