У Великій Британії люди з груп ризику підуть на примусовий карантин

Для стримування епідемії коронавірусу у Великій Британії жителів з груп ризику відправляють на примусовий карантин. Самоізолюватися просять приблизно півтора мільйона британців.

У Міністерстві охорони здоров'я Британії закликають людей з особливо високим ризиком зараження залишатися вдома.

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Посилення заходів безпеки для півтора мільйона британців прокоментував держсекретар з комунальних справ Роберт Дженрік.

Це потрібно, щоб захистити нашу державну систему охорони здоров'я і врятувати життя,

– зазначив Дженрік.

Кого просять залишатися вдома:

людей з раком крові та кісткового мозку, муковісцидозом;

пацієнтів, які перенесли операцію з пересадки органів.

Для них створять спеціальну гарячу лінію. Таким людям також організують доставку продуктів і ліків додому. Влада наголошує, що їм не можна ходити за покупками, гуляти або подорожувати.

Some people with serious underlying health conditions face the highest risk of being hospitalised by #coronavirus.



We are now urging those people to STAY at home.



More information: https://t.co/1iIIj9KKwP



Here's the list of people most at risk [Tap to expand ️] pic.twitter.com/tixtSYzBHu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 22, 2020

Що відомо про коронавірус у Британії

Станом на 23 березня у Британії зафіксували 5 тисяч 745 випадків зараження коронавірусом, 282 людини померли.

коронавірусом, 282 людини померли. Коронавірус виявили в Букінгемському палаці . Заразився помічник Єлизавети ІІ.

виявили . Заразився помічник Єлизавети ІІ. У Британії також скасували навчання у школах, не працюють кінотеатри, спортзали, кафе та ресторани.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу