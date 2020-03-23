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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Великій Британії люди з груп ризику підуть на примусовий карантин

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      У Великій Британії люди з груп ризику підуть на примусовий карантин / pravda.com.ua

      Для стримування епідемії коронавірусу у Великій Британії жителів з груп ризику відправляють на примусовий карантин. Самоізолюватися просять приблизно півтора мільйона британців.

      У Міністерстві охорони здоров'я Британії закликають людей з особливо високим ризиком зараження залишатися вдома.

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      Посилення заходів безпеки для півтора мільйона британців прокоментував держсекретар з комунальних справ Роберт Дженрік.

      Це потрібно, щоб захистити нашу державну систему охорони здоров'я і врятувати життя,
      – зазначив Дженрік.

      Кого просять залишатися вдома:

      • людей з раком крові та кісткового мозку, муковісцидозом;
      • пацієнтів, які перенесли операцію з пересадки органів.

      Для них створять спеціальну гарячу лінію. Таким людям також організують доставку продуктів і ліків додому. Влада наголошує, що їм не можна ходити за покупками, гуляти або подорожувати.

      Що відомо про коронавірус у Британії

      • Станом на 23 березня у Британії зафіксували 5 тисяч 745 випадків зараження коронавірусом, 282 людини померли. 
      • Коронавірус виявили в Букінгемському палаці. Заразився помічник Єлизавети ІІ.
      • У Британії також скасували навчання у школах, не працюють кінотеатри, спортзали, кафе та ресторани.


      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус Covid-19 Велика Британія
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