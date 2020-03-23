В аптеках, магазинах и на АЗС установят отметки дистанции между покупателями

По решению правительства в Украине действует режим строгого карантина. В тех заведениях, которые работают во время пандемии, вскоре установят специальные отметки, по которым посетители будут стоять.

Покупатели в аптеках, магазинах, заправках, на почте и в других заведениях, которые продолжают работу, должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Как сообщил премьер Денис Шмигаль, все те заведения обяжут установить специальные отметки.

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На время карантина, который ввели с 12 марта, не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.

Раньше людям просто рекомендовали соблюдать у них дистанции между покупателями и между обслуживающим персоналом в 1 – 2 метра. Однако, теперь это будет в принудительной форме и будет обозначаться специальными линиями.

По состоянию на 23 марта в Украине подтвердили 73 случая инфицирования коронавирусом. Три человека, к сожалению, умерли. Но есть и хорошая новость – первый пациент, у которого в Украине обнаружили Covid-2019 – мужчина из Черновцов, уже выздоровел.

За соблюдением этих правил должны следить полиция и владельцы заведений.



Какие заведения в Украине закрыли / Инфографика 24 канала