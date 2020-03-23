18:37
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      В аптеках, магазинах и на АЗС установят отметки дистанции между покупателями

      - Читати новину українською

      По решению правительства в Украине действует режим строгого карантина. В тех заведениях, которые работают во время пандемии, вскоре установят специальные отметки, по которым посетители будут стоять.

      Покупатели в аптеках, магазинах, заправках, на почте и в других заведениях, которые продолжают работу, должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Как сообщил премьер Денис Шмигаль, все те заведения обяжут установить специальные отметки.

      К теме Украина запрещает любые туристические авиапутешествия

      На время карантина, который ввели с 12 марта, не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.

      Раньше людям просто рекомендовали соблюдать у них дистанции между покупателями и между обслуживающим персоналом в 1 – 2 метра. Однако, теперь это будет в принудительной форме и будет обозначаться специальными линиями.

      По состоянию на 23 марта в Украине подтвердили 73 случая инфицирования коронавирусом. Три человека, к сожалению, умерли. Но есть и хорошая новость – первый пациент, у которого в Украине обнаружили Covid-2019 – мужчина из Черновцов, уже выздоровел.

      За соблюдением этих правил должны следить полиция и владельцы заведений.

      Заборони в карантин
      Какие заведения в Украине закрыли / Инфографика 24 канала

      Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:13 Мировой кризис 2020: что такое сланцевая нефть и почему она важна
      Анатолій Максимов
      сегодня , 17:00 Самый страшный враг украинцев в борьбе с вирусом
      Іван Примаченко
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      сегодня , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      сегодня , 16:18 Супрун назвала распространенные фейки о коронавирусе: проверьте, или вы так не делаете
      Анастасія Лукашевська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук