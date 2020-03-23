В аптеках, магазинах і на АЗС встановлять позначки дистанції між покупцями

За рішенням уряду в Україні діє режим суворого карантину. У тих закладах, які працюють під час пандемії, незабаром встановлять спеціальні позначки, за якими відвідувачі будуть стояти.

Покупці в аптеках, магазинах, заправках, на пошті та в інших закладах, які продовжують роботу, повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, усі ті заклади зобов'яжуть встановити спеціальні позначки.

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На час карантину, який запровадили з 12 березня, не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

Раніше людям просто рекомендували дотримуватися у них дистанції між покупцями та між обслуговуючим персоналом у 1 – 2 метри. Однак, тепер це буде у примусовій формі і позначатиметься спеціальними лініями.

Станом на 23 березня в Україні підтвердили 73 випадки інфікування коронавірусом. Троє осіб, на жаль, померли. Але є і хороша новина – перший пацієнт, у якого в Україні виявили Covid-2019 – чоловік із Чернівців, уже одужав.

За дотриманням цих правил повинні слідкувати поліція і власники закладів.



Які заклади в Україні закрили / Інфографіка 24 каналу