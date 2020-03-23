Известны результаты тестов нардепов, которые контактировали с Шаховым

У народных депутатов, которые контактировали с больными коронавирусом коллегами, тесты показали отрицательный результат.

Работники Аппарата ВРУ и нардепы, которые сдавали тесты 18 – 20 марта, уже получили результаты, сообщает нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич.

Читайте также Минздрав просит депутатов ввести чрезвычайное положение в Украине

Делали тесты депутаты, которые контактировали уже с выявленными больными, или вернулись из-за граничных командировок или поездок.

По словам Яны Зинкевич, на сегодня есть два депутата с подтвержденным диагнозом и еще один с подозрением. Она также отметила, что последний тест депутата Сергея Вельможого оказался отрицательным.

Работа комитета Верховной Рады здравоохранения разблокирована, и самоизоляция нардепов закончилась.

Что известно о коронавирусе у Шахова?11 марта нардеп вернулся с отдыха из Италии. Впоследствии у него появились симптомы коронавируса. Уже 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и находится в самоизоляции. Эпидемиологи установили всех нардепов, с которыми контактировал Шахов. Среди них был и Ярослав Юрчишин. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у жены Шахова.

Главное о распространении коронавируса в Украине

22 марта зафиксировали еще 26 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось до 73 . 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно, он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно, он продлится до 3 апреля. С 16 марта 2020 года закрыты границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала