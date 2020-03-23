Відомі результати тестів нардепів, які контактували з Шаховим
У народних депутатів, які контактували з хворими на коронавірус колегами, тести показали негативний результат.
Працівники Апарату ВРУ та нардепи, які здавали тести 18 – 20 березня, вже отримали результати, повідомляє нардепка з фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич.
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Робили тести депутати, які контактували вже з виявленими хворими, або повернулись з-за кордонних відряджень чи поїздок.
За словами Яни Зінкевич, на сьогодні є два депутати з підтвердженим діагнозом та ще один з підозрою. Вона також зазначила, що останній тест депутата Сергія Вельможого виявився негативним.
Робота комітету Верховної Ради охорони здоров’я розблокована, і самоізоляція нардепів закінчилась.
Що відомо про коронавірус у Шахова? 11 березня нардеп повернувся з відпочинку з Італії. Згодом у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Вже 18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції. Епідеміологи встановили усіх нардепів, з якими контактував Шахов. Серед них був і Ярослав Юрчишин. Через кілька днів коронавірус підтвердили й у дружини Шахова.
Головне про поширення коронавірусу в Україні
- 22 березня зафіксували ще 26 випадків захворювання на Covid-19. Таким чином загальна кількість випадків збільшилась до 73. 22 людини перебувають у важкому стані.
- З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня.
- З 16 березня 2020 року закриті свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
- На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.