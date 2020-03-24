Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено
Пандемія коронавірусу змусила Велику Британію запровадити суворі обмеження. Вже з вечора понеділка, 23 березня, британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки в разі крайньої потреби.
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу. Про це розповіли у BBC.
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Велика Британія на карантині
"Життєво необхідно уповільнити поширення вірусу", – сказав Джонсон. Він пояснив, що це потрібно, аби зменшити кількість людей, які перебувають у лікарнях. У такий спосіб системі охорони здоров'я дадуть змогу врятувати більше життів.
З вечора понеділка, 23 березня, у Великій Британії ввели низку обмежень
- Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).
- У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.
- Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.
- На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.
- Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
- Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
- Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.
"Це дуже просте розпорядження: починаючи з цього вечора – ви повинні залишатися вдома", – наголосив прем'єр Джонсон у відеозверненні до британців.
Він додав, що розуміє, "яких збитків це завдасть життям, бізнесу та роботі людей", а тому заходи обмеження буде постійно переглядати та послабить, щойно це стане можливим. Утім, щонайменше три тижні вони будуть чинними й легших рішень на цю мить немає.
Якщо не докласти величезних національних зусиль, то настане момент, коли жодна система охорони здоров'я у світі не впорається з коронавірусом,
– підсумував Джонсон.
Нагадаємо У Британії заявляли, що можуть "переломити" епідемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів
Коронавірус у Британії: коротко
- Станом на початок 24 березня у Великій Британії зафіксували 6 тисяч 726 випадків інфікування коронавірусом (це на тисячу більше, ніж у переддень).
- Від ускладнень померли 336 людей (понад 50 за останню добу).