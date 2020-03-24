Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено

Пандемія коронавірусу змусила Велику Британію запровадити суворі обмеження. Вже з вечора понеділка, 23 березня, британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки в разі крайньої потреби.

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу. Про це розповіли у BBC.

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Велика Британія на карантині

"Життєво необхідно уповільнити поширення вірусу", – сказав Джонсон. Він пояснив, що це потрібно, аби зменшити кількість людей, які перебувають у лікарнях. У такий спосіб системі охорони здоров'я дадуть змогу врятувати більше життів.

З вечора понеділка, 23 березня, у Великій Британії ввели низку обмежень

Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).

У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.

Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.

На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.

Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).

Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.

Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.

"Це дуже просте розпорядження: починаючи з цього вечора – ви повинні залишатися вдома", – наголосив прем'єр Джонсон у відеозверненні до британців.

Він додав, що розуміє, "яких збитків це завдасть життям, бізнесу та роботі людей", а тому заходи обмеження буде постійно переглядати та послабить, щойно це стане можливим. Утім, щонайменше три тижні вони будуть чинними й легших рішень на цю мить немає.

Якщо не докласти величезних національних зусиль, то настане момент, коли жодна система охорони здоров'я у світі не впорається з коронавірусом,

– підсумував Джонсон.

Нагадаємо У Британії заявляли, що можуть "переломити" епідемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів

Коронавірус у Британії: коротко

Станом на початок 24 березня у Великій Британії зафіксували 6 тисяч 726 випадків інфікування коронавірусом (це на тисячу більше, ніж у переддень).

Від ускладнень померли 336 людей (понад 50 за останню добу).



Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу