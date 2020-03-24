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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено

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      Джонсон оголосив про суворий карантин у Британії / Колаж 24 каналу

      Пандемія коронавірусу змусила Велику Британію запровадити суворі обмеження. Вже з вечора понеділка, 23 березня, британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки в разі крайньої потреби.

      Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу. Про це розповіли у BBC

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      Велика Британія на карантині

      "Життєво необхідно уповільнити поширення вірусу", – сказав Джонсон. Він пояснив, що це потрібно, аби зменшити кількість людей, які перебувають у лікарнях. У такий спосіб системі охорони здоров'я дадуть змогу врятувати більше життів.

      З вечора понеділка, 23 березня, у Великій Британії ввели низку обмежень

      • Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть). 
      • У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.
      • Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.
      • На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.
      • Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
      • Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
      • Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.

      "Це дуже просте розпорядження: починаючи з цього вечора – ви повинні залишатися вдома", – наголосив прем'єр Джонсон у відеозверненні до британців.

      Він додав, що розуміє, "яких збитків це завдасть життям, бізнесу та роботі людей", а тому заходи обмеження буде постійно переглядати та послабить, щойно це стане можливим. Утім, щонайменше три тижні вони будуть чинними й легших рішень на цю мить немає. 

      Якщо не докласти величезних національних зусиль, то настане момент, коли жодна система охорони здоров'я у світі не впорається з коронавірусом,
      – підсумував Джонсон.

      Нагадаємо У Британії заявляли, що можуть "переломити" епідемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів

      Коронавірус у Британії: коротко

      • Станом на початок 24 березня у Великій Британії зафіксували 6 тисяч 726 випадків інфікування коронавірусом (це на тисячу більше, ніж у переддень).
      • Від ускладнень померли 336 людей (понад 50 за останню добу). 

      Карантин
      Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      В Італії одужав перший хворий на коронавірус, з якого почалася епідемія
      23 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Борис Джонсон Велика Британія Європа
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