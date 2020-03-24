Великобритания ушла на строгий карантин: выходить из дома запрещено
Пандемия коронавируса заставила Великобританию ввести строгие ограничения. Уже с вечера понедельника, 23 марта, британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом рассказали в BBC.
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Великобритания на карантине
"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса", – сказал Джонсон. Он пояснил, что это нужно, чтобы уменьшить количество людей, которые находятся в больницах. Таким образом системе здравоохранения позволят спасти больше жизней.
С вечера понедельника, 23 марта, в Великобритании ввели ряд ограничений
- Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами работать не будут).
- В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.
- Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.
- На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.
- Собираться группами более 2 человек запрещено (разве что речь о семье).
- Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.
- Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но не включая похороны.
"Это очень простое распоряжение: начиная с этого вечера – вы должны оставаться дома", – подчеркнул премьер Джонсон в видеообращении к британцам.
Он добавил, что понимает, "какой ущерб это нанесет жизни, бизнесу и работе людей", а потому меры ограничения будет постоянно пересматривать и ослабит, как только это станет возможным. Впрочем, как минимум три недели они будут действовать и более легких решений на данный момент нет.
Если не приложить огромные национальные усилия, то наступит момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится с коронавирусом,
– подытожил Джонсон.
Напомним В Великобритании заявляли, что могут "переломить" эпидемию коронавируса в ближайшие 12 недель
Коронавирус в Британии: коротко
- По состоянию на начало 24 марта, во Великобритании зафиксировали 6 тысяч 726 случаев инфицирования коронавирусом (это на тысячу больше, чем накануне).
- От осложнений умерли 336 человек (более 50 за последние сутки).
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