03:54
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Великобритания ушла на строгий карантин: выходить из дома запрещено

      - Читати новину українською

      Пандемия коронавируса заставила Великобританию ввести строгие ограничения. Уже с вечера понедельника, 23 марта, британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

      Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом рассказали в BBC

      Ранее анонсировали более мягкие меры В Великобритании люди из групп риска пойдут на принудительный карантин

      Великобритания на карантине

      "Жизненно необходимо замедлить распространение вируса", – сказал Джонсон. Он пояснил, что это нужно, чтобы уменьшить количество людей, которые находятся в больницах. Таким образом системе здравоохранения позволят спасти больше жизней.

      С вечера понедельника, 23 марта, в Великобритании ввели ряд ограничений

      • Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами работать не будут). 
      • В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.
      • Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.
      • На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.
      • Собираться группами более 2 человек запрещено (разве что речь о семье).
      • Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.
      • Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но не включая похороны.

      "Это очень простое распоряжение: начиная с этого вечера – вы должны оставаться дома", – подчеркнул премьер Джонсон в видеообращении к британцам.

      Он добавил, что понимает, "какой ущерб это нанесет жизни, бизнесу и работе людей", а потому меры ограничения будет постоянно пересматривать и ослабит, как только это станет возможным. Впрочем, как минимум три недели они будут действовать и более легких решений на данный момент нет. 

      Если не приложить огромные национальные усилия, то наступит момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится с коронавирусом,
      – подытожил Джонсон.

      Напомним В Великобритании заявляли, что могут "переломить" эпидемию коронавируса в ближайшие 12 недель

      Коронавирус в Британии: коротко

      • По состоянию на начало 24 марта, во Великобритании зафиксировали 6 тысяч 726 случаев инфицирования коронавирусом (это на тысячу больше, чем накануне).
      • От осложнений умерли 336 человек (более 50 за последние сутки). 

      карантин
      Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

      В Италии выздоровел первый больной коронавирусом, с которого началась эпидемия
      23 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Борис Джонсон Великобритания Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      23 марта , 22:00 Итоги первой недели изоляции
      Зоя Казанжи
      23 марта , 21:56 Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
      Соломія Ніколайчук
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      23 марта , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      23 марта , 21:20 "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук