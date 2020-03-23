Из-за карантина правительство увеличит субсидию на 300 гривен
Министерство социальной политики инициирует увеличение размера субсидий за март из-за карантина, который действует в Украине. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что в среднем повышение составит около 300 гривен.
Підвищену компенсацію отримають близько 3 мільйонів домогосподарств в Україні, підкреслила міністерка під час свого брифінгу.
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Для підвищення субсидій тимчасово на 50% підвищать норми використання окремих комунальних послуг:
- електроенергії;
- природного газу для приготування їжі і підігріву води;
- користування холодною і гарячою водою.
Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію,
– підкреслила Марина Лазебна.
Як ще уряд планує підтримувати українців на карантині?Міністерство соціальної політики також ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.
Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше.