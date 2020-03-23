11:02
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Из-за карантина правительство увеличит субсидию на 300 гривен

      - Читати новину українською

      Министерство социальной политики инициирует увеличение размера субсидий за март из-за карантина, который действует в Украине. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что в среднем повышение составит около 300 гривен.

      Підвищену компенсацію отримають близько 3 мільйонів домогосподарств в Україні, підкреслила міністерка під час свого брифінгу.

      Важливо "Не біжіть оплачувати комуналку": міністерка соцполітики звернулася до пенсіонерів

      Для підвищення субсидій тимчасово на 50% підвищать норми використання окремих комунальних послуг: 

      • електроенергії;
      • природного газу для приготування їжі і підігріву води;
      • користування холодною і гарячою водою.

      Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію,
      – підкреслила Марина Лазебна.

      Як ще уряд планує підтримувати українців на карантині?Міністерство соціальної політики також ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.

      Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше. 

      Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Министерство социальной политики Марина Лазебна Субсидии Кабинет Министров Украины Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:54 Россия упростила предоставление гражданства украинцам: что это значит
      Інна Жолобович
      сегодня , 08:55 Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 07:02 Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      Світлана Попова
      сегодня , 06:34 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      22 марта , 22:00 Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели
      Блоги тижня
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук