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      Через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень

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      Уряд на час карантину підвищить розмір субсидії / czk.org.ua

      Міністерство соціальної політики ініціюватиме збільшення розміру субсидій за березень через карантин, який діє в Україні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що всередньому підвищення становитиме близько 300 гривень.

      Підвищену компенсацію отримають близько 3 мільйонів домогосподарств в Україні, підкреслила міністерка під час свого брифінгу.

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      Для підвищення субсидій тимчасово на 50% підвищать норми використання окремих комунальних послуг: 

      • електроенергії;
      • природного газу для приготування їжі і підігріву води;
      • користування холодною і гарячою водою.

      Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх про це і знаємо, що вони використовуватимуть більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію,
      – підкреслила Марина Лазебна.

      Як ще уряд планує підтримувати українців на карантині?Міністерство соціальної політики також ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.

      Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше. 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Субсидії Кабінет Міністрів України
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