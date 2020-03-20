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      "Не біжіть оплачувати комуналку": міністерка соцполітики звернулася до пенсіонерів

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      У пенсіонерів не забиратимуть субсидію при заборгованості за комуналку / unsplash.com

      Міністр соціальної політики Марина Лазебна закликала пенсіонерів сидіти вдома та не бігти у банки сплачувати комунальні послуги. Вона запевнила, що субсидії та пільги ніхто не скасовуватиме за наявності боргу.

      Через запроваджений карантин в Україні навіть оплата комунальних послуг може зачекати. Про це в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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      Ідеться зокрема про тих, хто не може оплатити комуналку онлайн і змушений іти до банку. Найбільше серед таких осіб пенсіонери, які сумлінно в районі 20 числа прямують до ощадкас, аби постояти у черзі та заплатити, аби не втратити свої пільги. 

      Якщо виникне заборгованість, ніхто не забере у них (пенсіонерів – 24 канал) субсидію. Це вже ухвалене рішення. Більше того, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу не ходити людей у банки і створювати черги. Убезпечте і бережіть себе. Не біжіть оплачувати комуналку, 
      – запевнила Лазебна.

      Лазебна попросила родичів, знайомих і сусідів літніх людей допомогти їм з оплатою комуналки онлайн. Окрім того, міністерка нагадала, що з 1 квітня усім пенсіонерам, які мають виплати менші за 5 тисяч гривень, нарахують додаткову одноразову допомогу у 1 тисячу гривень.

      Важливо! Смертність від коронавірусу серед літніх людей справді вища і сягає 15%. Тобто кожна четверта людина, старша за 80 років, не зможе здолати вірус. Особливо ця засторога стосується людей, які мають хронічні захворювання.

      Коронавірус у цифрах
      Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      19 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Субсидії Пенсійний фонд України Банки Карантин в Україні 2020 Комунальні послуги Пенсія Марина Лазебна Новини України
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