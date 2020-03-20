"Не біжіть оплачувати комуналку": міністерка соцполітики звернулася до пенсіонерів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна закликала пенсіонерів сидіти вдома та не бігти у банки сплачувати комунальні послуги. Вона запевнила, що субсидії та пільги ніхто не скасовуватиме за наявності боргу.

Через запроваджений карантин в Україні навіть оплата комунальних послуг може зачекати. Про це в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

До слова Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки

Ідеться зокрема про тих, хто не може оплатити комуналку онлайн і змушений іти до банку. Найбільше серед таких осіб пенсіонери, які сумлінно в районі 20 числа прямують до ощадкас, аби постояти у черзі та заплатити, аби не втратити свої пільги.

Якщо виникне заборгованість, ніхто не забере у них (пенсіонерів – 24 канал) субсидію. Це вже ухвалене рішення. Більше того, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу не ходити людей у банки і створювати черги. Убезпечте і бережіть себе. Не біжіть оплачувати комуналку,

– запевнила Лазебна.

Лазебна попросила родичів, знайомих і сусідів літніх людей допомогти їм з оплатою комуналки онлайн. Окрім того, міністерка нагадала, що з 1 квітня усім пенсіонерам, які мають виплати менші за 5 тисяч гривень, нарахують додаткову одноразову допомогу у 1 тисячу гривень.

Важливо! Смертність від коронавірусу серед літніх людей справді вища і сягає 15%. Тобто кожна четверта людина, старша за 80 років, не зможе здолати вірус. Особливо ця засторога стосується людей, які мають хронічні захворювання.



Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

