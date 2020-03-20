"Не бегите оплачивать коммуналку": министр соцполитики обратилась к пенсионерам

Министр социальной политики Марина Лазебная призвала пенсионеров сидеть дома и не бежать в банки оплачивать коммунальные услуги. Она заверила, что субсидии и льготы никто не будет отменять при наличии долга.

Из-за введенного карантина в Украине даже оплата коммунальных услуг может подождать. Об этом в эфире программы "Право на власть" на 1 + 1 рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

К слову Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства

Речь идет в частности о тех, кто не может оплатить коммуналку онлайн и вынужден идти в банк. Больше всего среди таких лиц пенсионеров, которые добросовестно в районе 20 числа направляются в сберкассы, чтобы постоять в очереди и заплатить, чтобы не потерять свои льготы.

Если возникнет задолженность, никто не отнимет у них (пенсионеров – 24 канал) субсидию. Это уже принятое решение. Более того, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу не ходить людей в банки и создавать очереди. Обезопасьте и берегите себя. Не бегите оплачивать коммуналку,

– заверила Лазебная.

Лазебная попросила родственников, знакомых и соседей пожилых людей помочь им с оплатой коммуналки онлайн. Кроме того, министр напомнила, что с 1 апреля всем пенсионерам, имеющим выплаты меньше 5 тысяч гривен, начислят дополнительную единовременную помощь в 1000 гривен.

Важно! Смертность от коронавируса среди пожилых людей действительно выше и достигает 15%. То есть каждый четвертый человек, старше 80 лет, не сможет преодолеть вирус. Особенно эта предостережение касается людей, имеющих хронические заболевания.



Статистика смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала