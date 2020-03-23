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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Новини про коронавірус 23 березня: померло майже 15 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 23 березня / kyivpost.com

      Через коронавірус в Україні відтермінують другий етап медреформи. Рада збирається на позачергове засідання. У Китаї прогнозують, що боротьба з коронавірусом триватиме 2 роки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 23 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 23 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків:
      • Київ – 29 випадків;
      • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
      • Київська область – 5 випадків;
      • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
      • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Львівська область – 2 випадки;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Тернопільська область – 1 випадок;
      • Черкаська область – 1 випадок.

      Важливо Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • В Україні наразі лабораторно підтверджено коронавірус в одного нардепа – Сергія Шахова. Він перебуває в лікарні. Підозра на коронавірус є у ще трьох нардепів: Сергія Вельможного (група "Довіра"), Олександра Лукашева (ОПЗЖ) та Руслана Горбенка ("Слуга народу").
      • Від 23 березня у Києві громадським транспортом можна користуватися лише за спецперепустками. А тих, хто намагається продати фальшиві перепустки, вже шукає поліція. У столиці заборонено відвідувати спортивні і дитячі майданчики. На кожні 10 метрів квадратних у приміщенні повинна перебувати лише одна людина.

      Повинен знати кожен Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      Соцдопомога та економічна ситуація

      • Аваков анонсував "екстраординарні кроки" в Україні через коронавірус. За місяць карантину багато в кого не вистачатиме грошей, щоб утримати себе і сім'ю, тому влада повинна кардинально переглянути бюджет і налагодити відносини з МВФ.
      • Прогноз інвестиційної компанії Dragon Capital. За оптимістичним сценарієм, економіка України скоротиться на 4% ВВП, а долар підскочить до 30 гривень. За базовим сценарієм, економіка впаде на 9% ВВП, а долар зросте до 35 гривень.
      • Пенсіонери (у кого менше 5000 грн пенсії) та отримувачі соцдопомоги з 1 квітня отримають по додатковій тисячі. Та для цього потрібно внести зміни в бюджет.
      • З травня проведуть ідексацію пенсій. А пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, щомісяці доплачуватимуть по 500 гривень.

       

      Корисна інформація Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

      Українці за кордоном

      Новини про коронавірус у світі за 23 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: Китай (81 093), Італія (59 138), США (35 070), Іспанія (29 909), Німеччина (26 198).
      • У Великій Британії закликають самоізолюватися близько півтора мільйона громадян. На примусовий карантин підуть люди з групи ризику.
      • Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко припустила, що вже повністю одужала від коронавірусу. Під час хвороби вона спала по 16 годин на добу.

      Актуально Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

      Дослідження коронавірусу

      • Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020
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