Новини про коронавірус 23 березня: померло майже 15 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки
Через коронавірус в Україні відтермінують другий етап медреформи. Рада збирається на позачергове засідання. У Китаї прогнозують, що боротьба з коронавірусом триватиме 2 роки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 23 березня.
Новини про коронавірус в Україні 23 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків:
- Київ – 29 випадків;
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
- Київська область – 5 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Черкаська область – 1 випадок.
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- В Україні наразі лабораторно підтверджено коронавірус в одного нардепа – Сергія Шахова. Він перебуває в лікарні. Підозра на коронавірус є у ще трьох нардепів: Сергія Вельможного (група "Довіра"), Олександра Лукашева (ОПЗЖ) та Руслана Горбенка ("Слуга народу").
- В Україну з Китаю надійшли експрес-тести на коронавірус. Протягом дня їх мають доставити в усі області. Експрес-тести робитимуть лише лікарі, а не швидка допомога.
- МОЗ переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає не лише в запобіганні епідемії, а й в безпосередньому лікування хвороби. Для лікарів планують ввести погодинну оплату праці.
- Голова МОЗ Ілля Ємець на 3 місяці відтермінує другий етап медреформи, який мав початися 1 квітня.
- САП відкрила кримінальне провадження через те, що уряд Олексія Гончарука нібито проігнорував прохання РНБО заборонити експорт масок. Справу розслідують як службову недбалість членів Кабміну.
- Від 23 березня у Києві громадським транспортом можна користуватися лише за спецперепустками. А тих, хто намагається продати фальшиві перепустки, вже шукає поліція. У столиці заборонено відвідувати спортивні і дитячі майданчики. На кожні 10 метрів квадратних у приміщенні повинна перебувати лише одна людина.
- Народні депутати готуються до позачергового засідання. Цього тижня Рада може розглянути законопроєкт про дистанційну роботу, а також введення надзвичайного стану в Україні, якщо так вирішить РНБО. Зокрема, МОЗ виступає за надзвичайний стан.
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Соцдопомога та економічна ситуація
- Аваков анонсував "екстраординарні кроки" в Україні через коронавірус. За місяць карантину багато в кого не вистачатиме грошей, щоб утримати себе і сім'ю, тому влада повинна кардинально переглянути бюджет і налагодити відносини з МВФ.
- Прогноз інвестиційної компанії Dragon Capital. За оптимістичним сценарієм, економіка України скоротиться на 4% ВВП, а долар підскочить до 30 гривень. За базовим сценарієм, економіка впаде на 9% ВВП, а долар зросте до 35 гривень.
- Пенсіонери (у кого менше 5000 грн пенсії) та отримувачі соцдопомоги з 1 квітня отримають по додатковій тисячі. Та для цього потрібно внести зміни в бюджет.
- З травня проведуть ідексацію пенсій. А пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, щомісяці доплачуватимуть по 500 гривень.
- Через каранти уряд збільшить субсидію в середньому на 300 гривень.
- На час карантину українцям дозволили не платити за іпотеку. Банки не стягуватимуть з них заставу.
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Українці за кордоном
- У неділю в Україну в'їхало понад 15 000 людей. В одного чоловіка в Борисполі експрес-тест підтвердив Covid-19, його доставили в інфекційне відділення.
Новини про коронавірус у світі за 23 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: Китай (81 093), Італія (59 138), США (35 070), Іспанія (29 909), Німеччина (26 198).
- У Великій Британії закликають самоізолюватися близько півтора мільйона громадян. На примусовий карантин підуть люди з групи ризику.
- У Чехії вважають, що кордони ЄС можуть бути закритими рік або два через пандемію коронавірусу. 22 березня в Чехії зафіксували першу смерть від Covid-19.
- В Ірані 200 людей померли від алкоголю, "лікуючись" так від коронавірусу. Спиртне, яке виготовляли на дому, часто виявлялося неякісним.
- Продюсер Гарві Вайнштейн заразився коронавірусом у в'язниці. Його нещодавно засудили на 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання.
- Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко припустила, що вже повністю одужала від коронавірусу. Під час хвороби вона спала по 16 годин на добу.
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Дослідження коронавірусу
- Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки.
- У ВООЗ заявили, що карантин не захистить від повторного спалаху коронавірусу. Коли всі обмежувальні заходи скасують, небезпека інфікування знову зросте.
- Французькі фахівці виділили три препарати проти коронавірусу, які показують хороші результати під час випробувань. Це гідроксихлорохін, хлорохін та азитроміцин.
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