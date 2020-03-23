Новини про коронавірус 23 березня: померло майже 15 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки

Через коронавірус в Україні відтермінують другий етап медреформи. Рада збирається на позачергове засідання. У Китаї прогнозують, що боротьба з коронавірусом триватиме 2 роки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 23 березня.