В українського політв'язня можливий коронавірус, але Росія не допускає до нього лікарів

У Сервера Мустафаєва, якого незаконно арештувала окупаційна російська влада у Криму, присутні симптоми коронавірусу. Втім попри загрозу життю політв'язня, росіяни не допускають до нього лікарів.

Через незабезпечення необхідного медичного обстеження і лікування Мустафаєва МЗС України висловило рішучий протест Росії.

Важливо Перший випадок коронавірусу зафіксували в окупованому Криму

У російського бранця присутні більшість симптомів, притаманних новому коронавірусу – висока температура, сухий кашель, сильний головний біль та слабкість.

З огляду на пандемію коронавірусної інфекції, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною,

– наголошує Міністерство закордонних справ.

Зовнішньополітичне відомство наголосило на необхідності негайно провести медичне обстеження українця у спеціалізованому медичному закладі.

"Ми стурбовані тим, що вплив пандемії на медичну безпеку у в'язницях Росії та на окупованих територіях може мати системний характер, що поставить під серйозну загрозу здоров'я та життя незаконно утримуваних громадян України", – заявили в МЗС.

Резюмуючи, у Міністерстві наголосили, що пандемія нового вірусу, яка не враховує кордонів чи національну приналежність – це гарна нагода для Росії згадати, що таке загальнолюдські цінності.

Що відомо про Сервера Мустафаєва?Сервер Мустафаєв – кримськотатарський активіст і правозахисник. Він є координатором правозахисної організації "Кримська солідарність", яка займається захистом кримчан від переслідування окупантами.



Через активну громадську діяльність росіяни за сфабрикованою справою запроторили Мустафаєва до в'язниці ще понад два роки тому. Його, як і більшість кримських татар, окупанти безпідставно звинуватили у "плануванні тероризму".