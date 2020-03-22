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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      До сих пор игнорируете карантин? Несколько аргументов для непослушных украинцев

      -
      Киевляне пренебрегают рекомендациями МЗ / The Village

      В Киеве объявлен всеобщий карантин. Из моего окна открывается огромная пробка на мост Метро в направлении Правого Берега.

      Загадочные люди. Когда вы через неделю будете спрашивать у власти откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поперлись все вместе по делам в город.

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      Карантин по-украински / Фото Алексей Давиденко (Facebook) 

      Видимо вы так и не поняли. Все что сейчас делают власти города и страны при практически полностью разваленной в стране системе здравоохранения – это пытаются сдержать заболеваемость и смертность, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

      Услышьте. Этот рабочий день может закончится для вас и окружающих вас людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем – ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких – прим. ред.) и смертью.

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      Это не где-то там далеко. Это уже здесь среди нас. Мы просто не знаем сколько и в каких масштабах.

      Давайте так. ИВЛ на всех не хватит – так понятнее?! Неужели это не достаточный повод, чтобы остаться дома – если вы не врач, не милиционер, не работник коммунальной службы, аптеки, магазина продуктов или товаров медицинского назначения.

      Посмотрите на Италию, Испанию, Францию. Там уже сплошной ужас – так у них медицина одна из лучших в Европе.

      А тут что будет?! Сядьте дома – этим вы сильно поможете себе и всем нам.

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости политики Публикации
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