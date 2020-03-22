До сих пор игнорируете карантин? Несколько аргументов для непослушных украинцев

В Киеве объявлен всеобщий карантин. Из моего окна открывается огромная пробка на мост Метро в направлении Правого Берега.

Загадочные люди. Когда вы через неделю будете спрашивать у власти откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поперлись все вместе по делам в город.

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Карантин по-украински / Фото Алексей Давиденко (Facebook)

Видимо вы так и не поняли. Все что сейчас делают власти города и страны при практически полностью разваленной в стране системе здравоохранения – это пытаются сдержать заболеваемость и смертность, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

Услышьте. Этот рабочий день может закончится для вас и окружающих вас людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем – ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких – прим. ред.) и смертью.

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Это не где-то там далеко. Это уже здесь среди нас. Мы просто не знаем сколько и в каких масштабах.

Давайте так. ИВЛ на всех не хватит – так понятнее?! Неужели это не достаточный повод, чтобы остаться дома – если вы не врач, не милиционер, не работник коммунальной службы, аптеки, магазина продуктов или товаров медицинского назначения.

Посмотрите на Италию, Испанию, Францию. Там уже сплошной ужас – так у них медицина одна из лучших в Европе.