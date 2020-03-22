10:27
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Российский телеканал взял интервью у "коронавируса": курьезное видео

      - Читати новину українською

      На телеканале "Москва 24" журналистка взяла интервью у человека, который был одет в костюм "коронавируса".

      Журналістка почала розмову зі запитання, чи йому комфортно сидіти з нею на відстані 1,5 – 2 метри, той відповів, що хотілось б бути ближче. 

      До слова Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

      Пізніше гість зазначив, що приїхав в Москву з Італії 21 лютого.

      "Я не хотів нікого вбивати і не хочу цього робити. Просто це моя природа", – сказав "коронавірус". 

      Окрім цього він розповів про симптоми коронавірусу, як він передається та яких правил треба дотримуватись, аби не заразитись ним. Інтерв'ю тривало приблизно 8 хвилин.

      Як захистити себе від коронавірусу: поради ВООЗ

      • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
      • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
      • Ретельно мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
      • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Поради, як вберегтись від коронавірусу: відео

      Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина: что известно
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Здоровье Новости Здоровье СМИ Новости России Курьезные новости Коронавирус Covid-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:20 Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки
      Олена Трибушна
      сегодня , 08:30 Беспроцентные кредиты и соцвыплаты: как мировые гиганты спасают людей, бизнес и экономику
      Анатолій Амелін
      сегодня , 08:01 Коммуналка, ЕСВ, штрафы: как изменили выплаты на время карантина
      Юлія Поскробок
      сегодня , 07:20 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук