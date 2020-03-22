Российский телеканал взял интервью у "коронавируса": курьезное видео

На телеканале "Москва 24" журналистка взяла интервью у человека, который был одет в костюм "коронавируса".

Журналістка почала розмову зі запитання, чи йому комфортно сидіти з нею на відстані 1,5 – 2 метри, той відповів, що хотілось б бути ближче.

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Пізніше гість зазначив, що приїхав в Москву з Італії 21 лютого.

"Я не хотів нікого вбивати і не хочу цього робити. Просто це моя природа", – сказав "коронавірус".

Окрім цього він розповів про симптоми коронавірусу, як він передається та яких правил треба дотримуватись, аби не заразитись ним. Інтерв'ю тривало приблизно 8 хвилин.

? Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее. pic.twitter.com/amPcix9unr — Москва 24 (@infomoscow24) March 21, 2020

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Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).

Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.

Ретельно мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.

У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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