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      Російський телеканал взяв інтерв'ю в "коронавірусу": курйозне відео

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      Інтерв'ю з "коронавірусом" у Росії / Колаж 24 каналу

      На телеканалі "Москва 24" журналістка взяла інтерв'ю в людини, яка була одягнена в костюм "коронавірусу".

      Журналістка почала розмову зі запитання, чи йому комфортно сидіти з нею на відстані 1,5 – 2 метри, той відповів, що хотілось б бути ближче. 

      До слова Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

      Пізніше гість зазначив, що приїхав в Москву з Італії 21 лютого.

      "Я не хотів нікого вбивати і не хочу цього робити. Просто це моя природа", – сказав "коронавірус". 

      Окрім цього він розповів про симптоми коронавірусу, як він передається та яких правил треба дотримуватись, аби не заразитись ним. Інтерв'ю тривало приблизно 8 хвилин.

      Як захистити себе від коронавірусу: поради ВООЗ

      • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
      • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
      • Ретельно мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
      • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Поради, як вберегтись від коронавірусу: відео

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я ЗМІ Новини Росії Курйозні новини Коронавірус Covid-19
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