УГКЦ готова превратить свои храмы в больницы: заявление Блаженнейшего Святослава

Украинская греко-католическая церковь готова в случае необходимости превратить свои храмы в больницы из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил глава УГКЦ Святослав во время литургии и поблагодарил медиков, которые рискуя своей жизнью, борются с коронавирусом.

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"Я вчера увидел одну фотографию медика с ранами на лбу и на лице от ношения защитной маски и средств защиты. Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто сегодня отдает свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь больных людей. Ваша Церковь вместе с вами", – сказал Блаженнейший Святослав.

Он вспомнил, что во времена Майдана храмы становились подпольными больницами, а потому, в случае необходимости, готовы и сейчас это сделать.

"Если будет нужно, все церковное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами (медиками – врачи) спасать человеческие жизни. Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает", – добавил глава УГКЦ.

Какие правила действуют в УГКЦ на время карантина?

УГКЦ призывает граждан Украины соблюдать предписания государства относительно карантина. Также просят пожилых людей и людей с детьми отдать предпочтение домашней молитве. Кроме этого из-за эпидемии коронавируса верующим разрешается не целовать иконы.



Правила, как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала