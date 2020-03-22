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      Объявите политический карантин, – глава УГКЦ Святослав обратился к властям

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      Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук обратился к властям разных уровней и призвал не принимать в такое сложное время решений, требующих всенародного обсуждения и общей общественной дискуссии.

      "Обращаюсь к нашей власти. Власти разных уровней. У вас сегодня трудное время. Вы будете часто принимать сложные, не популярны решения, создавать кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша церковь вместе с вами", – сказал Блаженнейший Святослав во время литургии в Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве 22 марта.

      К слову На время карантина УГКЦ позволившая не целовать иконы и слушать службу из дома

      "Но в то же время призывают вас объявите политический карантин в Украине", – подчеркнул он.

      Не принимайте таких решений, которые могут вызвать социальное напряжение. Не поддавайтесь искушению – с помощью карантинных призывов осуществлять преследование или репрессий в отношении ваших политических оппонентов,
      – отметил глава УГКЦ.

      Блаженнейший Святослав призвал перед лицом смертельной опасности оставить все то, что разъединяет и объединиться в служении людям.

      Какие правила действуют в УГКЦ на время карантина?Глава УГКЦ Святослав призвал украинцев придерживаться предписаний государства относительно карантина. Пожилых людей и людей с детьми просили отдать предпочтение домашней молитве, а также соблюдать правила личной гигиены в храмах.

      Кроме этого из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине УГКЦ Святослав Шевчук Религия
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