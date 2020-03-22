Объявите политический карантин, – глава УГКЦ Святослав обратился к властям

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук обратился к властям разных уровней и призвал не принимать в такое сложное время решений, требующих всенародного обсуждения и общей общественной дискуссии.

"Обращаюсь к нашей власти. Власти разных уровней. У вас сегодня трудное время. Вы будете часто принимать сложные, не популярны решения, создавать кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша церковь вместе с вами", – сказал Блаженнейший Святослав во время литургии в Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве 22 марта.

К слову На время карантина УГКЦ позволившая не целовать иконы и слушать службу из дома

"Но в то же время призывают вас объявите политический карантин в Украине", – подчеркнул он.

Не принимайте таких решений, которые могут вызвать социальное напряжение. Не поддавайтесь искушению – с помощью карантинных призывов осуществлять преследование или репрессий в отношении ваших политических оппонентов,

– отметил глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав призвал перед лицом смертельной опасности оставить все то, что разъединяет и объединиться в служении людям.

Какие правила действуют в УГКЦ на время карантина?Глава УГКЦ Святослав призвал украинцев придерживаться предписаний государства относительно карантина. Пожилых людей и людей с детьми просили отдать предпочтение домашней молитве, а также соблюдать правила личной гигиены в храмах.



Кроме этого из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.