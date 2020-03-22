Оголосіть політичний карантин, – глава УГКЦ Святослав звернувся до влади

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук звернувся до влади різних рівнів та закликав не приймати в такий складний час рішень, які потребують всенародного обговорення та загальної суспільної дискусії.

"Звертаюсь до нашої влади. Влади різних рівнів. У вас сьогодні важкий час. Ви будете часто приймати складні, не популярні рішення, створювати кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша церква є разом з вами", – сказав Блаженніший Святослав під час літургії у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві 22 березня.

До слова На час карантину УГКЦ дозволила не цілувати ікони і слухати службу з дому

"Але водночас закликають вас – оголосіть політичний карантин в Україні", – наголосив він.

Не приймайте таких рішень, які можуть викликати соціальну напругу. Не піддавайтесь спокусі – за допомогою карантинних закликів здійснювати переслідування або репресій щодо ваших політичних опонентів,

– зазначив глава УГКЦ.

Також Блаженніший Святослав закликав перед обличчям смертельної небезпеки залишити все те, що роз'єднує і об'єднатися у служінні людям.

Які правила діють в УГКЦ на час карантину? Глава УГКЦ Святослав закликав українців дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину. Людей похилого віку та людей з дітьми просили надати перевагу домашній молитві, а також дотримуватись правил особистої гігієни в храмах.



Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.