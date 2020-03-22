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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Оголосіть політичний карантин, – глава УГКЦ Святослав звернувся до влади

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      Блаженніший Святослав Шевчук звернувся до влади / 24 канал

      Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук звернувся до влади різних рівнів та закликав не приймати в такий складний час рішень, які потребують всенародного обговорення та загальної суспільної дискусії.

      "Звертаюсь до нашої влади. Влади різних рівнів. У вас сьогодні важкий час. Ви будете часто приймати складні, не популярні рішення, створювати кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша церква є разом з вами", – сказав Блаженніший Святослав під час літургії у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві 22 березня.

      До слова На час карантину УГКЦ дозволила не цілувати ікони і слухати службу з дому

      "Але водночас закликають вас – оголосіть політичний карантин в Україні", – наголосив він. 

      Не приймайте таких рішень, які можуть викликати соціальну напругу. Не піддавайтесь спокусі – за допомогою карантинних закликів здійснювати переслідування або репресій щодо ваших політичних опонентів,
      – зазначив глава УГКЦ.

      Також Блаженніший Святослав закликав перед обличчям смертельної небезпеки залишити все те, що роз'єднує і об'єднатися у служінні людям.

      Які правила діють в УГКЦ на час карантину? Глава УГКЦ Святослав закликав українців дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину. Людей похилого віку та людей з дітьми просили надати перевагу домашній молитві, а також дотримуватись правил особистої гігієни в храмах. 

      Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 УГКЦ Святослав Шевчук Релігія
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