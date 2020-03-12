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      На час карантину УГКЦ дозволила не цілувати ікони і слухати службу з дому

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      На період карантину УГКЦ дозволяє вірянам не цілувати ікони

      Глава Української греко-католицької церкви Святослав підкреслив, що нас час карантину виправданим є обмеження на будь-які контакти з іконами, а також домашня молитва замість походів у церкву. Водночас він закликав молитися за хворих та лікарів, які перебувають на "передовій" боротьби з хворобою.

      Українська греко-католицька церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб, запевнив архієпископ Святослав. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

      До слова Чому запровадили карантин в Україні: пояснення Шмигаля

      Ми зобов'язані дотримуватися усіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику,
      – наголосив глава Церкви.

      Водночас він закликав дотримуватися молитовного правила у період Великого посту. Наприклад, архієпископ запропонував скористатися трансляцією богослужінь у ЗМІ.

      Так само Блаженніший Святослав закликав усіх дотримуватися правил особистої гігієни у храмах. Відтак на період карантину вірянам дозволяють не доторкатися і не цілувати ікон.

      "Ми також вимагаємо у наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоб наші храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви", – підкреслив очільник УГКЦ.

      Резюмуючи, Святослав закликав до спільної молитви – насамперед за здоров'я старих і дітей, які перебувають у зоні підвищеного ризику, а також за здоров'я хворих на коронавірус.

      Карантин в Україні: коротко

      Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.

      На три тижні – з 12 березня до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

      Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

      Крім того, обмеження торкнуться і українських кордонів. Зокрема, з 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Релігія Святослав Шевчук Карантин в Україні 2020 УГКЦ
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