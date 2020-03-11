Чому запровадили карантин в Україні: пояснення Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що епідемія коронавірусу не обійде Україну та вже фізично є тут присутньою. В Україні вже зафіксовано перший випадок. Питання заходів, ініційованих урядом, полягає в тому, щоб якомога м’якше пройти цей період і захистити максимальну кількість громадян захистити.

Як розповів він під час брифінгу, рішення уряду про запровадження карантину є збалансованим.

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Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі та світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуацію в Італії, Німеччині, в інших розвинутих економіках, у країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, хочемо захистити Україну та якомога легше пройти цей період,

– зауважив він.

Прем’єр підкреслив, згідно з прогнозами, до літа епідемія піде на спад. А у майбутньому мають з’явитися ліки від цієї недуги.

"Тому маємо пізніше допустити цей вірус на територію України та якомога м’якше розтягнути масове зараження", – зауважив очільник уряду.

За його словами, україснька влада використовує той досвід і ті практики, що є в тих країнах, які вже стикнулися з епідемією коронавірусу. Критично важливу роль грає відповідальність і самооорганізація населення.

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Також Денис Шмигаль повідомив, що у майбутньому можуть обмежити пересування всередині України. Водночас він сподівається, що до таких кроків вдаватися не доведеться.

Зауважимо! Попри карантин, наразі українці можуть вільно пересуватися як по Україні, так і виїздити за кордон.

Карантин в Україні: коротко

Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.

11 березня. До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів ( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також у школах, університетах і дитсадках. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності , як засідання Верховної та обласних рад.

, як засідання Верховної та обласних рад. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій , але обов'язково без глядачів.

, але обов'язково без глядачів. Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу