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      Шмигаль розповів, чи обмежать пересування всередині України через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Прем'єр Денис Шмигаль розповів, чи обмежать пересування всередині України через коронавірус / kmu.gov.ua

      Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі задля запобігання поширенню в Україні коронавірусу не вводять обмеження на пересування всередині країни. Проте у майбутньому таке обмеження можуть ввести.

      "Щодо обмежень у пересуваннях всередині країни – це вже дуже далекий крок при розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація у майбутньому, цей крок можливий. Але це, сподіваюся, далеке майбутнє і, сподіваюся, що ми до нього не будемо доходити завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", – розповів Шмигаль на брифінгу 11 березня.

      Увага По всій Україні ввели карантин через коронавірус

      Він наголосив, що оголошення карантину по всій Україні – "це перший етап зустрічі цього виклику" (коронавірусу – 24 канал).

      Дивіться відео з брифінгу Шмигаля, де він розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні:

      Що відомо про карантин через коронавірус в Україні?

      • Кабмін 11 березня ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні.
      • Через коронавірус в України на три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Заборонено проводити масові заходи, де запланована участь 200 та більше осіб. Заборона не стосується заходів державної необхідності.
      • Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково – без глядачів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини України Транспорт
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