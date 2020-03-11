Шмигаль розповів, чи обмежать пересування всередині України через коронавірус

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі задля запобігання поширенню в Україні коронавірусу не вводять обмеження на пересування всередині країни. Проте у майбутньому таке обмеження можуть ввести.

"Щодо обмежень у пересуваннях всередині країни – це вже дуже далекий крок при розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація у майбутньому, цей крок можливий. Але це, сподіваюся, далеке майбутнє і, сподіваюся, що ми до нього не будемо доходити завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", – розповів Шмигаль на брифінгу 11 березня.

Увага По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Він наголосив, що оголошення карантину по всій Україні – "це перший етап зустрічі цього виклику" (коронавірусу – 24 канал).

Дивіться відео з брифінгу Шмигаля, де він розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні:

Що відомо про карантин через коронавірус в Україні?

Кабмін 11 березня ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні.

Через коронавірус в України на три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Заборонено проводити масові заходи, де запланована участь 200 та більше осіб. Заборона не стосується заходів державної необхідності.

Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково – без глядачів.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу